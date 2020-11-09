https://ria.ru/20201109/siriya-1583738135.html
Масштаб гуманитарной катастрофы в Сирии еще значительный, заявил Путин
Масштаб гуманитарной катастрофы в Сирии еще значительный, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что масштаб гуманитарной катастрофы в Сирии все еще значительный. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T13:29
2020-11-09T13:29
2020-11-09T15:31
война в сирии
владимир путин
сирия
в мире
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что масштаб гуманитарной катастрофы в Сирии все еще значительный."Это, безусловно, ваша заслуга, господин президент. Это в целом хорошо. Но масштаб гуманитарной катастрофы, а по-другому это назвать нельзя, все еще остается весьма значительным. Сейчас, когда на большей части территории Сирии наступил мир, спокойствие, есть хорошая возможность обеспечить массовое возвращение беженцев домой. И конечно, важно, чтобы этот процесс шел естественным путем, без принуждения", - сказал Путин на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом, которая состоялась в понедельник в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20201107/obstanovka-v-idlibe-1583386528.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, сирия, в мире