https://ria.ru/20201109/shamany-1583706526.html
Шаманы в Бурятии провели обряд против коронавируса
Шаманы в Бурятии провели обряд против коронавируса
Шаманы религиозной организации "Тэнгэри" в Бурятии провели обряд против распространения коронавирусной инфекции во всем мире и попросили божеств о здоровье для... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T11:15
2020-11-09T11:15
2020-11-09T11:15
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новости - религия и мировоззрение
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КРАСНОЯРСК, 9 ноя - РИА Новости. Шаманы религиозной организации "Тэнгэри" в Бурятии провели обряд против распространения коронавирусной инфекции во всем мире и попросили божеств о здоровье для заболевших и защите медиков.Об этом шаманы сообщили на своей странице в социальной сети в "ВКонтакте"."В Храме Вечного Синего Неба "Тэнгэриин Ордон" состоялось молебствие почитания суровых и могущественных 77 Кузнечных Небес "Дархан сагаан Тэнгэри" ради подавления пандемии Covid-19 в Республике Бурятия, России и всём мире. Дархан боо, следуя канонам Тэнгэризма, под звон молота и наковальни, раскалив докрасна металл, молитвенно просили великих кузнечных божеств о выздоровлении заболевших, защиты работникам медицины и сфер обслуживания, пожилым и детям, жителям всей планеты", - говорится в сообщении.Отмечается, что обряд проводился в закрытом режиме, при соблюдении всех мер защиты и дистанции.По информации республиканского главка Роспотребнадзора, на утро 9 ноября в Бурятии зарегистрировано 13 667 (+229) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - религия и мировоззрение
КРАСНОЯРСК, 9 ноя - РИА Новости. Шаманы религиозной организации "Тэнгэри" в Бурятии провели обряд против распространения коронавирусной инфекции во всем мире и попросили божеств о здоровье для заболевших и защите медиков.
Об этом шаманы сообщили на своей странице в социальной сети в "ВКонтакте".
"В Храме Вечного Синего Неба "Тэнгэриин Ордон" состоялось молебствие почитания суровых и могущественных 77 Кузнечных Небес "Дархан сагаан Тэнгэри" ради подавления пандемии Covid-19 в Республике Бурятия, России и всём мире. Дархан боо, следуя канонам Тэнгэризма, под звон молота и наковальни, раскалив докрасна металл, молитвенно просили великих кузнечных божеств о выздоровлении заболевших, защиты работникам медицины и сфер обслуживания, пожилым и детям, жителям всей планеты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обряд проводился в закрытом режиме, при соблюдении всех мер защиты и дистанции.
По информации республиканского главка Роспотребнадзора, на утро 9 ноября в Бурятии зарегистрировано 13 667 (+229) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19.