https://ria.ru/20201109/shamany-1583706526.html

Шаманы в Бурятии провели обряд против коронавируса

Шаманы в Бурятии провели обряд против коронавируса

Шаманы религиозной организации "Тэнгэри" в Бурятии провели обряд против распространения коронавирусной инфекции во всем мире и попросили божеств о здоровье для... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T11:15

2020-11-09T11:15

2020-11-09T11:15

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

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КРАСНОЯРСК, 9 ноя - РИА Новости. Шаманы религиозной организации "Тэнгэри" в Бурятии провели обряд против распространения коронавирусной инфекции во всем мире и попросили божеств о здоровье для заболевших и защите медиков.Об этом шаманы сообщили на своей странице в социальной сети в "ВКонтакте"."В Храме Вечного Синего Неба "Тэнгэриин Ордон" состоялось молебствие почитания суровых и могущественных 77 Кузнечных Небес "Дархан сагаан Тэнгэри" ради подавления пандемии Covid-19 в Республике Бурятия, России и всём мире. Дархан боо, следуя канонам Тэнгэризма, под звон молота и наковальни, раскалив докрасна металл, молитвенно просили великих кузнечных божеств о выздоровлении заболевших, защиты работникам медицины и сфер обслуживания, пожилым и детям, жителям всей планеты", - говорится в сообщении.Отмечается, что обряд проводился в закрытом режиме, при соблюдении всех мер защиты и дистанции.По информации республиканского главка Роспотребнадзора, на утро 9 ноября в Бурятии зарегистрировано 13 667 (+229) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19.

https://ria.ru/20201106/mantra-1583326394.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение