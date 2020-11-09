https://ria.ru/20201109/sanktsii-1583831506.html

США ввели новые санкции против Сирии

США ввели новые санкции против Сирии

США внесли в санкционные списки министерство нефти и полезных ископаемых и сил национальной обороны Сирии, говорится на сайте американского минфина. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T21:46

2020-11-09T21:46

2020-11-09T22:16

сирия

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. США внесли в санкционные списки министерство нефти и полезных ископаемых и сил национальной обороны Сирии, говорится на сайте американского минфина.Кроме того, в списке еще девять компаний и организаций, связанных с переработкой и доставкой нефти, военным строительством, производством медицинских препаратов.Список также содержит имена шестерых граждан Сирии и двух граждан Ливана."Сегодня офис по контролю за иностранными активами министерства финансов США предпринял действия в отношении сирийских военных лиц, членов сирийского парламента, правительственных организаций Сирии и сирийских и ливанских лиц, пытающихся оживить приходящую в упадок нефтяную индустрию Сирии", - говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.Среди физических лиц, попавших под санкции, - руководитель разведки ВВС Сирии генерал Гассан Джодат Исмаил, бригадный генерал, руководитель директората политической безопасности Наср Аль-Али, члены парламента Набиль Тумех (Nabil Toumeh) и Амер Тайсир Хити (Amer Taysir Khiti).

https://radiosputnik.ria.ru/20201109/tramp-1583695680.html

сирия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сирия, сша, в мире