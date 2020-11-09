США ввели новые санкции против Сирии
21:46 09.11.2020 (обновлено: 22:16 09.11.2020)
Кроме того, в списке еще девять компаний и организаций, связанных с переработкой и доставкой нефти, военным строительством, производством медицинских препаратов.
Список также содержит имена шестерых граждан Сирии и двух граждан Ливана.
"Сегодня офис по контролю за иностранными активами министерства финансов США предпринял действия в отношении сирийских военных лиц, членов сирийского парламента, правительственных организаций Сирии и сирийских и ливанских лиц, пытающихся оживить приходящую в упадок нефтяную индустрию Сирии", - говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.
Среди физических лиц, попавших под санкции, - руководитель разведки ВВС Сирии генерал Гассан Джодат Исмаил, бригадный генерал, руководитель директората политической безопасности Наср Аль-Али, члены парламента Набиль Тумех (Nabil Toumeh) и Амер Тайсир Хити (Amer Taysir Khiti).
10:37Сказано в эфиреПризнал поражение? Почему Трамп спешит ввести санкции против ИранаАдминистрация действующего президента США Дональда Трампа вместе с Израилем готовит новые санкции против Ирана, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik политолог Павел Салин поделился мнением о том, что стоит за этими действиями.