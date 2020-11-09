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США ввели новые санкции против Сирии
США ввели новые санкции против Сирии
США внесли в санкционные списки министерство нефти и полезных ископаемых и сил национальной обороны Сирии, говорится на сайте американского минфина. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T21:46
2020-11-09T22:16
сирия
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. США внесли в санкционные списки министерство нефти и полезных ископаемых и сил национальной обороны Сирии, говорится на сайте американского минфина.Кроме того, в списке еще девять компаний и организаций, связанных с переработкой и доставкой нефти, военным строительством, производством медицинских препаратов.Список также содержит имена шестерых граждан Сирии и двух граждан Ливана."Сегодня офис по контролю за иностранными активами министерства финансов США предпринял действия в отношении сирийских военных лиц, членов сирийского парламента, правительственных организаций Сирии и сирийских и ливанских лиц, пытающихся оживить приходящую в упадок нефтяную индустрию Сирии", -&nbsp; говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.Среди физических лиц, попавших под санкции, - руководитель разведки ВВС Сирии генерал Гассан Джодат Исмаил, бригадный генерал, руководитель директората политической безопасности Наср Аль-Али, члены парламента Набиль Тумех (Nabil Toumeh) и Амер Тайсир Хити (Amer Taysir Khiti).
https://radiosputnik.ria.ru/20201109/tramp-1583695680.html
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сирия, сша, в мире

США ввели новые санкции против Сирии

21:46 09.11.2020 (обновлено: 22:16 09.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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ВАШИНГТОН, 9 ноя – РИА Новости. США внесли в санкционные списки министерство нефти и полезных ископаемых и сил национальной обороны Сирии, говорится на сайте американского минфина.
Кроме того, в списке еще девять компаний и организаций, связанных с переработкой и доставкой нефти, военным строительством, производством медицинских препаратов.
Список также содержит имена шестерых граждан Сирии и двух граждан Ливана.
"Сегодня офис по контролю за иностранными активами министерства финансов США предпринял действия в отношении сирийских военных лиц, членов сирийского парламента, правительственных организаций Сирии и сирийских и ливанских лиц, пытающихся оживить приходящую в упадок нефтяную индустрию Сирии", -  говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.
Среди физических лиц, попавших под санкции, - руководитель разведки ВВС Сирии генерал Гассан Джодат Исмаил, бригадный генерал, руководитель директората политической безопасности Наср Аль-Али, члены парламента Набиль Тумех (Nabil Toumeh) и Амер Тайсир Хити (Amer Taysir Khiti).
Дональд Трамп и Джаред Кушнер - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
10:37Сказано в эфире
Признал поражение? Почему Трамп спешит ввести санкции против ИранаАдминистрация действующего президента США Дональда Трампа вместе с Израилем готовит новые санкции против Ирана, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik политолог Павел Салин поделился мнением о том, что стоит за этими действиями.
 
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