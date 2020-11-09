https://ria.ru/20201109/sanatorii-1583693668.html

Определены самые популярные регионы России для лечебного отдыха

Определены самые популярные регионы России для лечебного отдыха

Санатории Краснодарского края и Крыма оказались самыми популярными по программе туристического кешбэка этой осенью, сообщает Турстат. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T10:31

2020-11-09T10:31

2020-11-09T10:31

республика крым

туризм

туризм

поволжье

туристы

дальний восток

новости - туризм

краснодарский край

отдых

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Санатории Краснодарского края и Крыма оказались самыми популярными по программе туристического кешбэка этой осенью, сообщает Турстат.Рейтинг составлен по анализу востребованности оздоровительного и лечебного отдыха с 15 октября 2020 по 10 января 2021 года.В первую пятерку входят Краснодарский край, Крым, Поволжье, Ставрополье и Центральная Россия.На санатории Краснодарского края приходится 22 процента всех броней по кешбэку, на Крым - 18 процентов, на Поволжье - 17, на Ставрополье - 15 и на Центральную Россию -10 процентов.Реже всего по этой акции бронируют туры в санатории Дальнего Востока, Сибири, Урала и Северо-Запада России.

https://ria.ru/20201106/krym-1582792024.html

республика крым

поволжье

дальний восток

краснодарский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика крым, туризм, поволжье, туристы, дальний восток, новости - туризм, краснодарский край, отдых