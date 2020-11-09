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Туризм
https://ria.ru/20201109/sanatorii-1583693668.html
Определены самые популярные регионы России для лечебного отдыха
Определены самые популярные регионы России для лечебного отдыха
Санатории Краснодарского края и Крыма оказались самыми популярными по программе туристического кешбэка этой осенью, сообщает Турстат. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T10:31
2020-11-09T10:31
республика крым
туризм
туризм
поволжье
туристы
дальний восток
новости - туризм
краснодарский край
отдых
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Санатории Краснодарского края и Крыма оказались самыми популярными по программе туристического кешбэка этой осенью, сообщает Турстат.Рейтинг составлен по анализу востребованности оздоровительного и лечебного отдыха с 15 октября 2020 по 10 января 2021 года.В первую пятерку входят Краснодарский край, Крым, Поволжье, Ставрополье и Центральная Россия.На санатории Краснодарского края приходится 22 процента всех броней по кешбэку, на Крым - 18 процентов, на Поволжье - 17, на Ставрополье - 15 и на Центральную Россию -10 процентов.Реже всего по этой акции бронируют туры в санатории Дальнего Востока, Сибири, Урала и Северо-Запада России.
https://ria.ru/20201106/krym-1582792024.html
республика крым
поволжье
дальний восток
краснодарский край
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РИА Новости
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республика крым, туризм, поволжье, туристы, дальний восток, новости - туризм, краснодарский край, отдых

Определены самые популярные регионы России для лечебного отдыха

10:31 09.11.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкОтдыхающие в Сочи
Отдыхающие в Сочи - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Санатории Краснодарского края и Крыма оказались самыми популярными по программе туристического кешбэка этой осенью, сообщает Турстат.
Рейтинг составлен по анализу востребованности оздоровительного и лечебного отдыха с 15 октября 2020 по 10 января 2021 года.
В первую пятерку входят Краснодарский край, Крым, Поволжье, Ставрополье и Центральная Россия.
На санатории Краснодарского края приходится 22 процента всех броней по кешбэку, на Крым - 18 процентов, на Поволжье - 17, на Ставрополье - 15 и на Центральную Россию -10 процентов.
Реже всего по этой акции бронируют туры в санатории Дальнего Востока, Сибири, Урала и Северо-Запада России.
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