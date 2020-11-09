https://ria.ru/20201109/safronov-1583730308.html

Песков прокомментировал запрет Сафронову на звонок матери

Песков прокомментировал запрет Сафронову на звонок матери

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя запрет обвиняемому в госизмене советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову на звонок матери в... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T12:52

2020-11-09T12:52

2020-11-09T12:52

иван сафронов

роскосмос

нато

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

дмитрий рогозин

сша

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577260145_0:165:3034:1871_1400x0_80_0_0_803192e2c3f97cafb58a02970b5f38b1.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя запрет обвиняемому в госизмене советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову на звонок матери в день рождения, заявил, что правила предварительного заключения подозреваемых не входят в прерогативу Кремля и президента.Ранее адвокат Иван Павлов сообщал, что Сафронову не дали позвонить матери из СИЗО в день ее рождения, так как, по мнению ФСБ, это могло быть использовано "для скрытого обмена информацией".Бывший журналист, а ныне чиновник Сафронов был задержан 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.

https://ria.ru/20201106/safronov-1583350177.html

https://ria.ru/20201106/naryshkin-1583295932.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван сафронов, роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий рогозин, сша, происшествия