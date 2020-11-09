Песков прокомментировал запрет Сафронову на звонок матери
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя запрет обвиняемому в госизмене советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову на звонок матери в день рождения, заявил, что правила предварительного заключения подозреваемых не входят в прерогативу Кремля и президента.
Ранее адвокат Иван Павлов сообщал, что Сафронову не дали позвонить матери из СИЗО в день ее рождения, так как, по мнению ФСБ, это могло быть использовано "для скрытого обмена информацией".
"Дело в том, что это не входит ни в прерогативу главы государства, ни в прерогативу администрации президента - определять режимы пребывания в СИЗО. Поэтому я здесь могу вас только переадресовать в компетентные органы, в обязанности которых входит определение такого режима", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как такое решение соотносится с принципами гуманизма, заложенными в Конституции РФ.
Бывший журналист, а ныне чиновник Сафронов был задержан 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.
По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.