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https://ria.ru/20201109/safronov-1583730308.html
Песков прокомментировал запрет Сафронову на звонок матери
Песков прокомментировал запрет Сафронову на звонок матери
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя запрет обвиняемому в госизмене советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову на звонок матери в... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T12:52
2020-11-09T12:52
иван сафронов
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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сша
происшествия
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя запрет обвиняемому в госизмене советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову на звонок матери в день рождения, заявил, что правила предварительного заключения подозреваемых не входят в прерогативу Кремля и президента.Ранее адвокат Иван Павлов сообщал, что Сафронову не дали позвонить матери из СИЗО в день ее рождения, так как, по мнению ФСБ, это могло быть использовано "для скрытого обмена информацией".Бывший журналист, а ныне чиновник Сафронов был задержан 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
https://ria.ru/20201106/safronov-1583350177.html
https://ria.ru/20201106/naryshkin-1583295932.html
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иван сафронов, роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий рогозин, сша, происшествия

Песков прокомментировал запрет Сафронову на звонок матери

12:52 09.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкИван Сафронов в суде
Иван Сафронов в суде - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя запрет обвиняемому в госизмене советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову на звонок матери в день рождения, заявил, что правила предварительного заключения подозреваемых не входят в прерогативу Кремля и президента.
Ранее адвокат Иван Павлов сообщал, что Сафронову не дали позвонить матери из СИЗО в день ее рождения, так как, по мнению ФСБ, это могло быть использовано "для скрытого обмена информацией".

"Дело в том, что это не входит ни в прерогативу главы государства, ни в прерогативу администрации президента - определять режимы пребывания в СИЗО. Поэтому я здесь могу вас только переадресовать в компетентные органы, в обязанности которых входит определение такого режима", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как такое решение соотносится с принципами гуманизма, заложенными в Конституции РФ.

Бывший журналист, а ныне чиновник Сафронов был задержан 7 июля, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.
Иван Сафронов в суде - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
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Песков заявил, что дело Сафронова расследуется в особом порядке
По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
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Иван СафроновРоскосмосНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий РогозинСШАПроисшествия
 
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