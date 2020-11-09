https://ria.ru/20201109/pozhar-1583674561.html
Во Владивостоке произошел пожар на мусорном полигоне
Во Владивостоке произошел пожар на мусорном полигоне
Специалисты тушат пожар площадью 1200 квадратных метров на мусорном полигоне во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель правительства Приморья. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T03:47
2020-11-09T03:47
2020-11-09T03:47
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя – РИА Новости. Специалисты тушат пожар площадью 1200 квадратных метров на мусорном полигоне во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель правительства Приморья.По его словам, на воскресенье площадь пожара составляла 1200 "квадратов".
https://ria.ru/20201107/pozhar-1583558098.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, происшествия