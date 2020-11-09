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Жванецкого похоронили на Новодевичьем кладбище
Жванецкого похоронили на Новодевичьем кладбище
Писателя-сатирика Михаила Жванецкого похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с художественным руководителем "Ленкома" Марком Захаровым и худруком театра... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T15:08
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культура
гбу "ритуал"
галина волчек
марк захаров
михаил жванецкий
общество
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Писателя-сатирика Михаила Жванецкого похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с художественным руководителем "Ленкома" Марком Захаровым и худруком театра "Современник" Галиной Волчек, сообщили в пресс-службе ГБУ "Ритуал"."На Новодевичьем кладбище в Москве завершились похороны народного артиста Российской Федерации, писателя-сатирика Михаила Жванецкого. Его могила находится на 5-м участке рядом с захоронениями художественного руководителя "Ленкома" Марка Захарова и художественного руководителя театра "Современник" Галины Волчек", - сообщили в пресс-службе.Жванецкий родился в Одессе 6 марта 1934 года, где закончил институт инженеров морского флота, а затем работал в торговом порту. В 1969 году вместе с Романом Кварцевым и Виктором Ильченко создали свой Одесский театр миниатюр, а в 1988 году Жванецкий стал художественным руководителем уже Московского театра миниатюр. По произведениям Жванецкого созданы многочисленные спектакли, он автор множества книг, в частности, "Моя Одесса", "Жаркое лето", "Мой портфель".В 2019 году президент РФ Владимир Путин наградил писателя орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельности.Жванецкий скончался 6 ноября на 87-м году жизни после продолжительной болезни.
https://radiosputnik.ria.ru/20201107/zhvanetskiy-1583496278.html
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гбу "ритуал", галина волчек, марк захаров, михаил жванецкий, общество

Жванецкого похоронили на Новодевичьем кладбище

15:08 09.11.2020 (обновлено: 15:17 09.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПисатель Михаил Жванецкий на XXIV церемонии награждения лауреатов театральной премии "Хрустальная Турандот" в театре имени Вахтангова
Писатель Михаил Жванецкий на XXIV церемонии награждения лауреатов театральной премии Хрустальная Турандот в театре имени Вахтангова - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Писателя-сатирика Михаила Жванецкого похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с художественным руководителем "Ленкома" Марком Захаровым и худруком театра "Современник" Галиной Волчек, сообщили в пресс-службе ГБУ "Ритуал".
"На Новодевичьем кладбище в Москве завершились похороны народного артиста Российской Федерации, писателя-сатирика Михаила Жванецкого. Его могила находится на 5-м участке рядом с захоронениями художественного руководителя "Ленкома" Марка Захарова и художественного руководителя театра "Современник" Галины Волчек", - сообщили в пресс-службе.
Жванецкий родился в Одессе 6 марта 1934 года, где закончил институт инженеров морского флота, а затем работал в торговом порту. В 1969 году вместе с Романом Кварцевым и Виктором Ильченко создали свой Одесский театр миниатюр, а в 1988 году Жванецкий стал художественным руководителем уже Московского театра миниатюр. По произведениям Жванецкого созданы многочисленные спектакли, он автор множества книг, в частности, "Моя Одесса", "Жаркое лето", "Мой портфель".
В 2019 году президент РФ Владимир Путин наградил писателя орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельности.
Жванецкий скончался 6 ноября на 87-м году жизни после продолжительной болезни.
Народный артист РФ, писатель-сатирик Михаил Жванецкий - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
7 ноября, 11:12
"Были готовы ко всему". Гришаева назвала обстоятельства смерти Жванецкого
 
КультураГБУ "Ритуал"Галина ВолчекМарк ЗахаровМихаил ЖванецкийОбщество
 
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