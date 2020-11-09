https://ria.ru/20201109/pokhorony-1583763229.html

Жванецкого похоронили на Новодевичьем кладбище

Жванецкого похоронили на Новодевичьем кладбище

Писателя-сатирика Михаила Жванецкого похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с художественным руководителем "Ленкома" Марком Захаровым и худруком театра... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T15:08

2020-11-09T15:08

2020-11-09T15:17

культура

гбу "ритуал"

галина волчек

марк захаров

михаил жванецкий

общество

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Писателя-сатирика Михаила Жванецкого похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с художественным руководителем "Ленкома" Марком Захаровым и худруком театра "Современник" Галиной Волчек, сообщили в пресс-службе ГБУ "Ритуал"."На Новодевичьем кладбище в Москве завершились похороны народного артиста Российской Федерации, писателя-сатирика Михаила Жванецкого. Его могила находится на 5-м участке рядом с захоронениями художественного руководителя "Ленкома" Марка Захарова и художественного руководителя театра "Современник" Галины Волчек", - сообщили в пресс-службе.Жванецкий родился в Одессе 6 марта 1934 года, где закончил институт инженеров морского флота, а затем работал в торговом порту. В 1969 году вместе с Романом Кварцевым и Виктором Ильченко создали свой Одесский театр миниатюр, а в 1988 году Жванецкий стал художественным руководителем уже Московского театра миниатюр. По произведениям Жванецкого созданы многочисленные спектакли, он автор множества книг, в частности, "Моя Одесса", "Жаркое лето", "Мой портфель".В 2019 году президент РФ Владимир Путин наградил писателя орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельности.Жванецкий скончался 6 ноября на 87-м году жизни после продолжительной болезни.

https://radiosputnik.ria.ru/20201107/zhvanetskiy-1583496278.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гбу "ритуал", галина волчек, марк захаров, михаил жванецкий, общество