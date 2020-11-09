https://ria.ru/20201109/pogoda-1583832128.html
Синоптик рассказал, когда в Москву придет зима
Синоптик рассказал, когда в Москву придет зима
Период бесснежья в Москве закончится в 20-х числах ноября, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T21:52
2020-11-09T21:52
2020-11-09T21:52
погода
евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Период бесснежья в Москве закончится в 20-х числах ноября, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Столичный регион в ближайшее время вообще не побелеет от снега, а период бесснежья продлится как минимум до 20-22 ноября. Впрочем, в этом тоже ничего удивительного нет, поскольку по климату в Москве средняя дата установления устойчивого снежного покрова приходится обычно на 28 ноября, и то не более четырех сантиметров, но, я думаю, что, по всей видимости, оно так и будет. По моим прогнозам, это произойдет в последней декаде текущего месяца", - рассказал Тишковец.Он уточнил, что температурный фон будет холодный, близкий к своей климатической норме."Ночами 0… -3, днем наоборот 0… +3. К выходным даже немного потеплеет до +5. Но и суровых морозов на прогностическом горизонте тоже не видно. Причем устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений, наступление метеорологической зимы произойдет не раньше последней недели ноября, то есть с задержкой на две недели от положенного по климату", - добавил синоптик.Вечером в понедельник на севере Москвы шел снег. Как пояснил Тишковец, этот снег принесет не более 1 миллиметра осадков, он быстро пройдет и растает, либо его сметет ветер.
https://radiosputnik.ria.ru/20201107/pogoda-1583499874.html
https://ria.ru/20201109/zamorozki-1583831632.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, евгений тишковец, москва, общество
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости.
Период бесснежья в Москве
закончится в 20-х числах ноября, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
.
"Столичный регион в ближайшее время вообще не побелеет от снега, а период бесснежья продлится как минимум до 20-22 ноября. Впрочем, в этом тоже ничего удивительного нет, поскольку по климату в Москве средняя дата установления устойчивого снежного покрова приходится обычно на 28 ноября, и то не более четырех сантиметров, но, я думаю, что, по всей видимости, оно так и будет. По моим прогнозам, это произойдет в последней декаде текущего месяца", - рассказал Тишковец.
Он уточнил, что температурный фон будет холодный, близкий к своей климатической норме.
"Ночами 0… -3, днем наоборот 0… +3. К выходным даже немного потеплеет до +5. Но и суровых морозов на прогностическом горизонте тоже не видно. Причем устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений, наступление метеорологической зимы произойдет не раньше последней недели ноября, то есть с задержкой на две недели от положенного по климату", - добавил синоптик.
Вечером в понедельник на севере Москвы шел снег. Как пояснил Тишковец, этот снег принесет не более 1 миллиметра осадков, он быстро пройдет и растает, либо его сметет ветер.