https://ria.ru/20201109/pogoda-1583832128.html

Синоптик рассказал, когда в Москву придет зима

Синоптик рассказал, когда в Москву придет зима

Период бесснежья в Москве закончится в 20-х числах ноября, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T21:52

2020-11-09T21:52

2020-11-09T21:52

погода

евгений тишковец

москва

общество

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Период бесснежья в Москве закончится в 20-х числах ноября, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Столичный регион в ближайшее время вообще не побелеет от снега, а период бесснежья продлится как минимум до 20-22 ноября. Впрочем, в этом тоже ничего удивительного нет, поскольку по климату в Москве средняя дата установления устойчивого снежного покрова приходится обычно на 28 ноября, и то не более четырех сантиметров, но, я думаю, что, по всей видимости, оно так и будет. По моим прогнозам, это произойдет в последней декаде текущего месяца", - рассказал Тишковец.Он уточнил, что температурный фон будет холодный, близкий к своей климатической норме."Ночами 0… -3, днем наоборот 0… +3. К выходным даже немного потеплеет до +5. Но и суровых морозов на прогностическом горизонте тоже не видно. Причем устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону отрицательных значений, наступление метеорологической зимы произойдет не раньше последней недели ноября, то есть с задержкой на две недели от положенного по климату", - добавил синоптик.Вечером в понедельник на севере Москвы шел снег. Как пояснил Тишковец, этот снег принесет не более 1 миллиметра осадков, он быстро пройдет и растает, либо его сметет ветер.

https://radiosputnik.ria.ru/20201107/pogoda-1583499874.html

https://ria.ru/20201109/zamorozki-1583831632.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, евгений тишковец, москва, общество