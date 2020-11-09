https://ria.ru/20201109/pogoda-1583831896.html
Москвичам пообещали много солнечных дней в ноябре
Москвичам пообещали много солнечных дней в ноябре
Солнца в ноябре в Москве будет многократно больше обычного, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T21:49
2020-11-09T21:49
2020-11-09T21:49
евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Солнца в ноябре в Москве будет многократно больше обычного, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."И ноябрь, и декабрь, и январь - у нас по климату положено только один ясный день (в месяц), а все остальное - это облачные, когда возможны прояснения, или пасмурные дни, это когда небо закрыто 10-балльной, сплошной облачностью. Ноябрь у нас по определению, поскольку происходит перестройка процессов на зимний вариант погоды, особо никогда не балует солнцем, но в этом году эти климатические показатели превышены, причем многократно", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, на этой неделе, за исключением вторника, до субботы включительно каждый день время от времени из-за облаков будет выглядывать солнце, особенно во второй половине недели."Где-то неделю у нас получатся погожие, солнечные деньки. У нас солнечных часов на ноябрь приходится 32 часа, здесь мы перекроем цифру в несколько раз", - добавил Тишковец.
https://ria.ru/20201109/davlenie-1583826412.html
москва
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений тишковец, москва, общество
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости.
Солнца в ноябре в Москве
будет многократно больше обычного, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
.
"И ноябрь, и декабрь, и январь - у нас по климату положено только один ясный день (в месяц), а все остальное - это облачные, когда возможны прояснения, или пасмурные дни, это когда небо закрыто 10-балльной, сплошной облачностью. Ноябрь у нас по определению, поскольку происходит перестройка процессов на зимний вариант погоды, особо никогда не балует солнцем, но в этом году эти климатические показатели превышены, причем многократно", - рассказал Тишковец.
По словам синоптика, на этой неделе, за исключением вторника, до субботы включительно каждый день время от времени из-за облаков будет выглядывать солнце, особенно во второй половине недели.
"Где-то неделю у нас получатся погожие, солнечные деньки. У нас солнечных часов на ноябрь приходится 32 часа, здесь мы перекроем цифру в несколько раз", - добавил Тишковец.