https://ria.ru/20201109/pogoda-1583831896.html

Москвичам пообещали много солнечных дней в ноябре

Москвичам пообещали много солнечных дней в ноябре

Солнца в ноябре в Москве будет многократно больше обычного, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T21:49

2020-11-09T21:49

2020-11-09T21:49

евгений тишковец

москва

общество

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Солнца в ноябре в Москве будет многократно больше обычного, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."И ноябрь, и декабрь, и январь - у нас по климату положено только один ясный день (в месяц), а все остальное - это облачные, когда возможны прояснения, или пасмурные дни, это когда небо закрыто 10-балльной, сплошной облачностью. Ноябрь у нас по определению, поскольку происходит перестройка процессов на зимний вариант погоды, особо никогда не балует солнцем, но в этом году эти климатические показатели превышены, причем многократно", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, на этой неделе, за исключением вторника, до субботы включительно каждый день время от времени из-за облаков будет выглядывать солнце, особенно во второй половине недели."Где-то неделю у нас получатся погожие, солнечные деньки. У нас солнечных часов на ноябрь приходится 32 часа, здесь мы перекроем цифру в несколько раз", - добавил Тишковец.

https://ria.ru/20201109/davlenie-1583826412.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, москва, общество