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Москвичам пообещали много солнечных дней в ноябре
Москвичам пообещали много солнечных дней в ноябре
Солнца в ноябре в Москве будет многократно больше обычного, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T21:49
2020-11-09T21:49
евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Солнца в ноябре в Москве будет многократно больше обычного, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."И ноябрь, и декабрь, и январь - у нас по климату положено только один ясный день (в месяц), а все остальное - это облачные, когда возможны прояснения, или пасмурные дни, это когда небо закрыто 10-балльной, сплошной облачностью. Ноябрь у нас по определению, поскольку происходит перестройка процессов на зимний вариант погоды, особо никогда не балует солнцем, но в этом году эти климатические показатели превышены, причем многократно", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, на этой неделе, за исключением вторника, до субботы включительно каждый день время от времени из-за облаков будет выглядывать солнце, особенно во второй половине недели."Где-то неделю у нас получатся погожие, солнечные деньки. У нас солнечных часов на ноябрь приходится 32 часа, здесь мы перекроем цифру в несколько раз", - добавил Тишковец.
https://ria.ru/20201109/davlenie-1583826412.html
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евгений тишковец, москва, общество

Москвичам пообещали много солнечных дней в ноябре

21:49 09.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкОсень в Царицыно
Осень в Царицыно - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Владимир Баранов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Солнца в ноябре в Москве будет многократно больше обычного, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"И ноябрь, и декабрь, и январь - у нас по климату положено только один ясный день (в месяц), а все остальное - это облачные, когда возможны прояснения, или пасмурные дни, это когда небо закрыто 10-балльной, сплошной облачностью. Ноябрь у нас по определению, поскольку происходит перестройка процессов на зимний вариант погоды, особо никогда не балует солнцем, но в этом году эти климатические показатели превышены, причем многократно", - рассказал Тишковец.
По словам синоптика, на этой неделе, за исключением вторника, до субботы включительно каждый день время от времени из-за облаков будет выглядывать солнце, особенно во второй половине недели.
"Где-то неделю у нас получатся погожие, солнечные деньки. У нас солнечных часов на ноябрь приходится 32 часа, здесь мы перекроем цифру в несколько раз", - добавил Тишковец.
Трубы ТЭЦ на фоне международного делового центра Москва-Сити в Москве - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
20:55
Жителей центральной России предупредили о высоком атмосферном давлении
 
Евгений ТишковецМоскваОбщество
 
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