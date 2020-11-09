https://ria.ru/20201109/pogoda-1583769821.html

Москвичей предупредили о ветре и гололедице с вечера понедельника

Москвичей предупредили о ветре и гололедице с вечера понедельника

Сильный ветер и гололедица ожидаются в Москве с вечера понедельника до вечера вторника, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T15:42

2020-11-09T15:42

2020-11-09T15:42

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

общество

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Сильный ветер и гололедица ожидаются в Москве с вечера понедельника до вечера вторника, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России."По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 21.00 9 ноября до 18.00 10 ноября в Москве ожидается северо-западный ветер с порывами 12-17 метров в секунду, местами гололедица", - говорится в сообщении.В главке отметили, что при непогоде, находясь на улице, нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Также не безопасно укрываться под деревьями."Управляя автомобилем в неблагоприятных погодных условиях, соблюдайте скоростной режим и достаточную дистанцию, избегайте резких маневров", - добавили в МЧС.Также отмечается, что парковать автомобиль стоит вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

https://ria.ru/20201103/pogoda-1582807286.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество