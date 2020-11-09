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Москвичей предупредили о ветре и гололедице с вечера понедельника
Москвичей предупредили о ветре и гололедице с вечера понедельника
Сильный ветер и гололедица ожидаются в Москве с вечера понедельника до вечера вторника, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T15:42
2020-11-09T15:42
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Сильный ветер и гололедица ожидаются в Москве с вечера понедельника до вечера вторника, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России."По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 21.00 9 ноября до 18.00 10 ноября в Москве ожидается северо-западный ветер с порывами 12-17 метров в секунду, местами гололедица", - говорится в сообщении.В главке отметили, что при непогоде, находясь на улице, нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Также не безопасно укрываться под деревьями."Управляя автомобилем в неблагоприятных погодных условиях, соблюдайте скоростной режим и достаточную дистанцию, избегайте резких маневров", - добавили в МЧС.Также отмечается, что парковать автомобиль стоит вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
https://ria.ru/20201103/pogoda-1582807286.html
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федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество

Москвичей предупредили о ветре и гололедице с вечера понедельника

15:42 09.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкКрымский мост и храм Христа Спасителя в Москве
Крымский мост и храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Владимир Баранов
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Сильный ветер и гололедица ожидаются в Москве с вечера понедельника до вечера вторника, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 21.00 9 ноября до 18.00 10 ноября в Москве ожидается северо-западный ветер с порывами 12-17 метров в секунду, местами гололедица", - говорится в сообщении.
В главке отметили, что при непогоде, находясь на улице, нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Также не безопасно укрываться под деревьями.
"Управляя автомобилем в неблагоприятных погодных условиях, соблюдайте скоростной режим и достаточную дистанцию, избегайте резких маневров", - добавили в МЧС.
Также отмечается, что парковать автомобиль стоит вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
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Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваОбщество
 
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