https://ria.ru/20201109/pogibshie-1583816266.html
При крушении российского вертолета в Армении погибли два члена экипажа
При крушении российского вертолета в Армении погибли два члена экипажа
В результате падения российского вертолета в Армении погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T19:35
2020-11-09T19:35
2020-11-09T22:27
крушение российского вертолета в армении
армения
в мире
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В результате падения российского вертолета в Армении погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести, сообщает Минобороны РФ.Добавляется, что командованием 102-й российской военной базы ведется разбирательство по установлению принадлежности стрелявших по российскому вертолету.
https://ria.ru/20201109/voennosluzhaschie-1583834386.html
армения
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Кадры крушения вертолета российских ВКС в Армении
В результате падения российского вертолета в Армении погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести, сообщает Минобороны РФ.
2020-11-09T19:35
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крушение российского вертолета в армении, армения, в мире