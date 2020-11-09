https://ria.ru/20201109/pogibshie-1583816266.html

При крушении российского вертолета в Армении погибли два члена экипажа

При крушении российского вертолета в Армении погибли два члена экипажа

В результате падения российского вертолета в Армении погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T19:35

2020-11-09T19:35

2020-11-09T22:27

крушение российского вертолета в армении

армения

в мире

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. В результате падения российского вертолета в Армении погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести, сообщает Минобороны РФ.Добавляется, что командованием 102-й российской военной базы ведется разбирательство по установлению принадлежности стрелявших по российскому вертолету.

https://ria.ru/20201109/voennosluzhaschie-1583834386.html

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры крушения вертолета российских ВКС в Армении В результате падения российского вертолета в Армении погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести, сообщает Минобороны РФ. 2020-11-09T19:35 true PT0M21S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение российского вертолета в армении, армения, в мире