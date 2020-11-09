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Учителя рассказали о подозреваемом в расстреле сослуживцев в Воронеже
Учителя рассказали о подозреваемом в расстреле сослуживцев в Воронеже
Подозреваемого в расстреле сослуживцев в Воронеже солдата-срочника Антона Макарова воспитывали бабушка и дедушка, он рос спортивным и честным мальчиком, но в... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T16:39
2020-11-09T16:39
стрельба на военном аэродроме под воронежем
воронеж
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Подозреваемого в расстреле сослуживцев в Воронеже солдата-срочника Антона Макарова воспитывали бабушка и дедушка, он рос спортивным и честным мальчиком, но в старших классах замкнулся и стал конфликтным, вспыльчивым, следует из школьной характеристики.По информации СК РФ, рано утром 9 ноября 20-летний Антон Макаров "с целью завладения табельным оружием, используя топор", убил офицера, после чего расстрелял сослуживцев. Двое из них погибли, один ранен. Вооруженный пистолетом подозреваемый скрылся. Был введен план "Перехват", Макарова задержали полицейские в селе Землянск Семилукского района - в 47 километрах от Воронежа.Копию характеристики предоставила гимназия в городе Ливны Орловской области по запросу РИА Новости. В документе говорится, что в школе Антон учился на 4 и 5, имел склонность к математике, регулярно занимался спортом и принимал участие в различных соревнованиях. Когда мальчику было семь лет, его родители развелись, мама уехала жить и работать в другой регион, Антона воспитывали бабушка и дедушка. По мнению педагогов, они создали хорошие условия для жизни и воспитания внука: проводили с ним много времени, интересовались учебой.Отмечается, что у Макарова не было вредных привычек, он не состоял на внутришкольном профучете, не совершал проступков.
https://ria.ru/20201109/zaderzhanie-1583778966.html
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стрельба на военном аэродроме под воронежем, воронеж, происшествия

Учителя рассказали о подозреваемом в расстреле сослуживцев в Воронеже

16:39 09.11.2020
 
© РИА Новости / Александр УткинАэродром "Балтимор" в Воронеже
Аэродром Балтимор в Воронеже - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Александр Уткин
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Подозреваемого в расстреле сослуживцев в Воронеже солдата-срочника Антона Макарова воспитывали бабушка и дедушка, он рос спортивным и честным мальчиком, но в старших классах замкнулся и стал конфликтным, вспыльчивым, следует из школьной характеристики.
По информации СК РФ, рано утром 9 ноября 20-летний Антон Макаров "с целью завладения табельным оружием, используя топор", убил офицера, после чего расстрелял сослуживцев. Двое из них погибли, один ранен. Вооруженный пистолетом подозреваемый скрылся. Был введен план "Перехват", Макарова задержали полицейские в селе Землянск Семилукского района - в 47 километрах от Воронежа.
Контрольно-пропускной пункт военного аэродрома Балтимор под Воронежем - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
16:25
Появилось видео задержания подозреваемого в расстреле военных в Воронеже
Копию характеристики предоставила гимназия в городе Ливны Орловской области по запросу РИА Новости. В документе говорится, что в школе Антон учился на 4 и 5, имел склонность к математике, регулярно занимался спортом и принимал участие в различных соревнованиях. Когда мальчику было семь лет, его родители развелись, мама уехала жить и работать в другой регион, Антона воспитывали бабушка и дедушка. По мнению педагогов, они создали хорошие условия для жизни и воспитания внука: проводили с ним много времени, интересовались учебой.

"Антона отличали такие качества, как принципиальность, честность, уважительное отношение к старшим, готовность прийти на помощь учителям. В коллективе сверстников он не отличался лидерскими качествами, в старших классах был склонен к уединению, замкнутости, конфликтности. При возникающих… конфликтах проявлял вспыльчивость, раздражительность, редко шел на уступки, всегда отстаивал собственное мнение", - говорится в характеристике.

Отмечается, что у Макарова не было вредных привычек, он не состоял на внутришкольном профучете, не совершал проступков.
КПП на въезде на воронежский аэродром Балтимор. 9 ноября 2020 - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
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Названы имена погибших при нападении срочника в Воронеже
 
Стрельба на военном аэродроме под ВоронежемВоронежПроисшествия
 
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