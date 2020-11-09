https://ria.ru/20201109/podozrevaemyy-1583783212.html

Учителя рассказали о подозреваемом в расстреле сослуживцев в Воронеже

Учителя рассказали о подозреваемом в расстреле сослуживцев в Воронеже

Подозреваемого в расстреле сослуживцев в Воронеже солдата-срочника Антона Макарова воспитывали бабушка и дедушка, он рос спортивным и честным мальчиком, но в... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T16:39

2020-11-09T16:39

2020-11-09T16:39

стрельба на военном аэродроме под воронежем

воронеж

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583691793_0:316:3077:2047_1400x0_80_0_0_a124cad4b2f7eea4b7303aaad367d531.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 ноя – РИА Новости. Подозреваемого в расстреле сослуживцев в Воронеже солдата-срочника Антона Макарова воспитывали бабушка и дедушка, он рос спортивным и честным мальчиком, но в старших классах замкнулся и стал конфликтным, вспыльчивым, следует из школьной характеристики.По информации СК РФ, рано утром 9 ноября 20-летний Антон Макаров "с целью завладения табельным оружием, используя топор", убил офицера, после чего расстрелял сослуживцев. Двое из них погибли, один ранен. Вооруженный пистолетом подозреваемый скрылся. Был введен план "Перехват", Макарова задержали полицейские в селе Землянск Семилукского района - в 47 километрах от Воронежа.Копию характеристики предоставила гимназия в городе Ливны Орловской области по запросу РИА Новости. В документе говорится, что в школе Антон учился на 4 и 5, имел склонность к математике, регулярно занимался спортом и принимал участие в различных соревнованиях. Когда мальчику было семь лет, его родители развелись, мама уехала жить и работать в другой регион, Антона воспитывали бабушка и дедушка. По мнению педагогов, они создали хорошие условия для жизни и воспитания внука: проводили с ним много времени, интересовались учебой.Отмечается, что у Макарова не было вредных привычек, он не состоял на внутришкольном профучете, не совершал проступков.

https://ria.ru/20201109/zaderzhanie-1583778966.html

https://ria.ru/20201109/napadenie-1583727436.html

воронеж

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба на военном аэродроме под воронежем, воронеж, происшествия