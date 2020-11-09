https://ria.ru/20201109/podmoskove-1583807950.html
В Подмосковье подготовят поправки к закону о вывозе строительных отходов
В Подмосковье подготовят поправки к закону о вывозе строительных отходов
Власти Московской области приступили к работе над поправками к региональному законодательству о вывозе строительного мусора. По словам губернатора региона... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T18:44
2020-11-09T18:44
2020-11-09T18:44
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Власти Московской области приступили к работе над поправками к региональному законодательству о вывозе строительного мусора. По словам губернатора региона Андрея Воробьева, большое внимание будет уделено строительству частных жилых домов, сообщил телеканал "360".Глава Подмосковья подчеркнул, что строительный мусор необходимо утилизировать в обязательном порядке. Он поручил ответственным через месяц представить доклад региональных операторов и показать "белые пятна" в отношении свалок Московской области. Воробьев отметил, что требуется установить, какие населенные пункты и коттеджные поселки до сих пор не заключили договоры."Докладывать будут региональные операторы. Каждый – по своему направлению, по своей территории", – уточнил губернатор.Он заключил, что в настоящий момент важно понять, насколько интенсивно ведется работа по ликвидации отходов
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей воробьев, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости.
Власти Московской области приступили к работе над поправками к региональному законодательству о вывозе строительного мусора. По словам губернатора региона Андрея Воробьева, большое внимание будет уделено строительству частных жилых домов, сообщил телеканал "360"
.
Глава Подмосковья подчеркнул, что строительный мусор необходимо утилизировать в обязательном порядке. Он поручил ответственным через месяц представить доклад региональных операторов и показать "белые пятна" в отношении свалок Московской области. Воробьев отметил, что требуется установить, какие населенные пункты и коттеджные поселки до сих пор не заключили договоры.
"Докладывать будут региональные операторы. Каждый – по своему направлению, по своей территории", – уточнил губернатор.
Он заключил, что в настоящий момент важно понять, насколько интенсивно ведется работа по ликвидации отходов