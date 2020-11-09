https://ria.ru/20201109/podmoskove-1583807950.html

В Подмосковье подготовят поправки к закону о вывозе строительных отходов

В Подмосковье подготовят поправки к закону о вывозе строительных отходов

Власти Московской области приступили к работе над поправками к региональному законодательству о вывозе строительного мусора. По словам губернатора региона... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T18:44

2020-11-09T18:44

2020-11-09T18:44

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Власти Московской области приступили к работе над поправками к региональному законодательству о вывозе строительного мусора. По словам губернатора региона Андрея Воробьева, большое внимание будет уделено строительству частных жилых домов, сообщил телеканал "360".Глава Подмосковья подчеркнул, что строительный мусор необходимо утилизировать в обязательном порядке. Он поручил ответственным через месяц представить доклад региональных операторов и показать "белые пятна" в отношении свалок Московской области. Воробьев отметил, что требуется установить, какие населенные пункты и коттеджные поселки до сих пор не заключили договоры."Докладывать будут региональные операторы. Каждый – по своему направлению, по своей территории", – уточнил губернатор.Он заключил, что в настоящий момент важно понять, насколько интенсивно ведется работа по ликвидации отходов

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

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Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, московская область (подмосковье)