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https://ria.ru/20201109/peskov-1583723438.html
Вопрос о курировании темы ОПЕК+ будет решать правительство, заявил Песков
Вопрос о курировании темы ОПЕК+ будет решать правительство, заявил Песков
Вопрос о том, продолжит ли Александр Новак курировать тему ОПЕК и ОПЕК+ в случае его утверждения вице-премьером, будет решать правительство, заявил журналистам... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T12:23
2020-11-09T12:23
михаил мишустин
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
госдума рф
опек
александр новак
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости/Прайм. Вопрос о том, продолжит ли Александр Новак курировать тему ОПЕК и ОПЕК+ в случае его утверждения вице-премьером, будет решать правительство, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Произойдет назначение, произойдет утверждение в Думе, можно будет говорить... Этот вопрос правительству нужно адресовать", - ответил он на вопрос, продолжит ли Новак курировать работу с ОПЕК и ОПЕК+.В понедельник глава правительства РФ Михаил Мишустин предложил кандидатуры новых глав Минприроды, Минстроя, Минтранспорта, Минвостокразвития, Минэнерго. Также глава министерства энергетики Новак выдвинут на должность вице-премьера. В понедельник профильные комитеты Госдумы соберутся для обсуждения данных вопросов.Согласно новой процедуре назначения правительства, принятой после поправок в конституцию, Госдума утверждает министров по предложению премьера, за исключением глав силовых ведомств - их назначает президент после консультаций с Совфедом. Кандидатуры вице-премьеров и министров Думе можно будет предложить трижды. Если депутаты трижды их отклонят, то президент назначит их самостоятельно.
https://ria.ru/20201109/novak-1583709272.html
https://ria.ru/20201109/gosduma-1583718595.html
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михаил мишустин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), госдума рф, опек, александр новак, дмитрий песков, политика

Вопрос о курировании темы ОПЕК+ будет решать правительство, заявил Песков

12:23 09.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости/Прайм. Вопрос о том, продолжит ли Александр Новак курировать тему ОПЕК и ОПЕК+ в случае его утверждения вице-премьером, будет решать правительство, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Произойдет назначение, произойдет утверждение в Думе, можно будет говорить... Этот вопрос правительству нужно адресовать", - ответил он на вопрос, продолжит ли Новак курировать работу с ОПЕК и ОПЕК+.
Министр энергетики РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
11:28
Мишустин предложил Госдуме назначить Новака вице-премьером
В понедельник глава правительства РФ Михаил Мишустин предложил кандидатуры новых глав Минприроды, Минстроя, Минтранспорта, Минвостокразвития, Минэнерго. Также глава министерства энергетики Новак выдвинут на должность вице-премьера. В понедельник профильные комитеты Госдумы соберутся для обсуждения данных вопросов.
Согласно новой процедуре назначения правительства, принятой после поправок в конституцию, Госдума утверждает министров по предложению премьера, за исключением глав силовых ведомств - их назначает президент после консультаций с Совфедом. Кандидатуры вице-премьеров и министров Думе можно будет предложить трижды. Если депутаты трижды их отклонят, то президент назначит их самостоятельно.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
12:04
Госдума обсудит кандидатуры новых министров на заседании во вторник
 
Михаил МишустинМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Госдума РФОПЕКАлександр НовакДмитрий ПесковПолитика
 
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