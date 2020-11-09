https://ria.ru/20201109/peskov-1583723438.html

Вопрос о курировании темы ОПЕК+ будет решать правительство, заявил Песков

Вопрос о курировании темы ОПЕК+ будет решать правительство, заявил Песков

Вопрос о том, продолжит ли Александр Новак курировать тему ОПЕК и ОПЕК+ в случае его утверждения вице-премьером, будет решать правительство, заявил журналистам... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T12:23

2020-11-09T12:23

2020-11-09T12:23

михаил мишустин

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

госдума рф

опек

александр новак

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости/Прайм. Вопрос о том, продолжит ли Александр Новак курировать тему ОПЕК и ОПЕК+ в случае его утверждения вице-премьером, будет решать правительство, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Произойдет назначение, произойдет утверждение в Думе, можно будет говорить... Этот вопрос правительству нужно адресовать", - ответил он на вопрос, продолжит ли Новак курировать работу с ОПЕК и ОПЕК+.В понедельник глава правительства РФ Михаил Мишустин предложил кандидатуры новых глав Минприроды, Минстроя, Минтранспорта, Минвостокразвития, Минэнерго. Также глава министерства энергетики Новак выдвинут на должность вице-премьера. В понедельник профильные комитеты Госдумы соберутся для обсуждения данных вопросов.Согласно новой процедуре назначения правительства, принятой после поправок в конституцию, Госдума утверждает министров по предложению премьера, за исключением глав силовых ведомств - их назначает президент после консультаций с Совфедом. Кандидатуры вице-премьеров и министров Думе можно будет предложить трижды. Если депутаты трижды их отклонят, то президент назначит их самостоятельно.

https://ria.ru/20201109/novak-1583709272.html

https://ria.ru/20201109/gosduma-1583718595.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), госдума рф, опек, александр новак, дмитрий песков, политика