В Госдепе назвали фактор, мешающий наладить отношения с Россией
17:37 09.11.2020 (обновлено: 18:26 09.11.2020)
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. Россия стала очень политизированной темой в США, что мешает налаживанию отношений, заявил в понедельник первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган.
"Россия стала очень политизированным вопросом внешней политики здесь, в Соединенных Штатах Америки. И думаю, что к сожалению, он был использован как политическая дубина большую часть времени в начале работы этой администрации и действительно не дал что-то наладить или взаимодействовать", — сказал он в ходе онлайн-дискуссии, организованной Центром стратегических и международных исследований.
По его словам, двусторонние отношения находятся в "очень устойчивом, но негативном" состоянии и возможностей для улучшения немного.
Улучшение возможно, только если "найти настрой на это в Соединенных Штатах" и если Россия серьезно подойдет к этому вопросу и "прекратит опасные и вызывающие политику и действия".