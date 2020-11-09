Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201109/otnosheniya-1583795699.html
В Госдепе назвали фактор, мешающий наладить отношения с Россией
В Госдепе назвали фактор, мешающий наладить отношения с Россией
Россия стала очень политизированной темой в США, что мешает налаживанию отношений, заявил в понедельник первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T17:37
2020-11-09T18:26
россия
стивен биган
государственный департамент сша
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_199:396:3463:2232_1400x0_80_0_0_79138c2771c75cdabc2ff1a5f9074535.jpg
ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. Россия стала очень политизированной темой в США, что мешает налаживанию отношений, заявил в понедельник первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган.По его словам, двусторонние отношения находятся в "очень устойчивом, но негативном" состоянии и возможностей для улучшения немного.Улучшение возможно, только если "найти настрой на это в Соединенных Штатах" и если Россия серьезно подойдет к этому вопросу и "прекратит опасные и вызывающие политику и действия".
https://ria.ru/20201108/bayden-1583634741.html
россия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_0:0:2976:2232_1400x0_80_0_0_781670486ccc33e676675ec19360e0dc.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, стивен биган, государственный департамент сша, сша, в мире

В Госдепе назвали фактор, мешающий наладить отношения с Россией

17:37 09.11.2020 (обновлено: 18:26 09.11.2020)
 
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. Россия стала очень политизированной темой в США, что мешает налаживанию отношений, заявил в понедельник первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган.

"Россия стала очень политизированным вопросом внешней политики здесь, в Соединенных Штатах Америки. И думаю, что к сожалению, он был использован как политическая дубина большую часть времени в начале работы этой администрации и действительно не дал что-то наладить или взаимодействовать", — сказал он в ходе онлайн-дискуссии, организованной Центром стратегических и международных исследований.

По его словам, двусторонние отношения находятся в "очень устойчивом, но негативном" состоянии и возможностей для улучшения немного.
Улучшение возможно, только если "найти настрой на это в Соединенных Штатах" и если Россия серьезно подойдет к этому вопросу и "прекратит опасные и вызывающие политику и действия".
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что Байден победил на выборах в США - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
Вчера, 17:48Выборы президента США — 2020
Горбачев надеется, что Байден понимает важность доверия России и США
 
РоссияСтивен БиганГосударственный департамент СШАСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:44В Джорджии заявили об отсутствии крупных фальсификаций на выборах в штате
00:41В Карабахе заявили, что Азербайджан готовится к новому наступлению
00:36В США назвали условия начала процесса передачи власти Байдену
00:30В Баку заявили, что сбитый Ми-24 летел вне зоны радарного обнаружения ПВО
00:21Министр обороны Азербайджана направил Шойгу письмо с соболезнованиями
00:18Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником
00:14Путин назвал главный критерий эффективности органов внутренних дел
00:10МИД позитивно оценил признание Баку вины в инциденте с российским Ми-24
00:08Азербайджан обвинил Армению в обстреле города Тертер
23:52Армянские силовики оцепили место падения российского вертолета
23:47Азербайджан приступил к расследованию инцидента с российским вертолетом
23:39Киев подготовит документ по Донбассу в рамках Будапештского меморандума
23:36Ереван назвал ЧП с Ми-24 "посягательством Баку против российских военных"
23:30В Армении возбудили дело из-за крушения российского вертолета
23:23Британский медик назвал срок появления иммунитета после вакцинирования
23:12МИД Британии счел необоснованной высылку дипломатов из Белоруссии
23:09В Польше заявили, что "Газпром" подал заявку на пересмотр цены на газ
23:06Трамп пообещал обнародовать "шокирующие" данные о голосовании в Неваде
23:04В Москве за сутки умерли 68 пациентов с коронавирусом
22:43Спецпредставитель США по Сирии Джеффри покинет должность
Лента новостейМолния