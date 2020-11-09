https://ria.ru/20201109/otnosheniya-1583795699.html

В Госдепе назвали фактор, мешающий наладить отношения с Россией

В Госдепе назвали фактор, мешающий наладить отношения с Россией

Россия стала очень политизированной темой в США, что мешает налаживанию отношений, заявил в понедельник первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T17:37

2020-11-09T17:37

2020-11-09T18:26

россия

стивен биган

государственный департамент сша

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. Россия стала очень политизированной темой в США, что мешает налаживанию отношений, заявил в понедельник первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган.По его словам, двусторонние отношения находятся в "очень устойчивом, но негативном" состоянии и возможностей для улучшения немного.Улучшение возможно, только если "найти настрой на это в Соединенных Штатах" и если Россия серьезно подойдет к этому вопросу и "прекратит опасные и вызывающие политику и действия".

https://ria.ru/20201108/bayden-1583634741.html

россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, стивен биган, государственный департамент сша, сша, в мире