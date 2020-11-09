https://ria.ru/20201109/obvineniya-1583796205.html

Экс-президент Косово не согласился ни с одним из обвинений гаагского суда

Экс-президент Косово не согласился ни с одним из обвинений гаагского суда

Экс-президент Косово Хашим Тачи на слушаниях в Гааге заявил, что не согласен ни с одним обвинением Специального международного суда. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T17:38

2020-11-09T17:38

2020-11-09T17:58

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Экс-президент Косово Хашим Тачи на слушаниях в Гааге заявил, что не согласен ни с одним обвинением Специального международного суда.Слушания по делу Тачи начались в Гааге в понедельник.Отвечая на вопрос судьи, понятны ли ему зачитанные обвинения, Тачи сказал: "Да, я понял их. Я выслушал их сегодня, я прочел их и я не согласен ни с одним из них".Ранее в отношении Тачи специальный суд утвердил обвинительный акт за военные преступления 1998-1999 годов, в четверг он подал в отставку. Позже он был задержан и взят под стражу в Гааге. Обвинения в адрес бывшего президента самопровозглашенной республики включают 10 пунктов, в том числе по статьям "убийство" и "пытки". Вместе с Тачи перед судом предстанут и его соратники по Освободительной армии Косово (ОАК) экс-спикеры парламента Косово Кадри Весели и Якуп Красничи, а также бывший полевой командир и депутат Реджеп Селими.Согласно обвинению, Тачи, Весели, Селими и экс-председатель парламента Косово Якуп Красничи несут личную уголовную ответственность за такие преступления, как преследование по политическим и этническим мотивам, незаконные аресты и задержания, пытки, убийства и другие. В пятницу в их домах в Приштине Специальная прокуратура международного суда (SPO) провела обыски при поддержке миссии ЕС по верховенству закона (EULEX) и косовской полиции.В течение 2018-2019 годов до 200 бывших боевиков косовоалбанской Освободительной армии Косово были вызваны для дачи показаний по делам о военных преступлениях в Гаагу. Среди них бывший полевой командир и бывший премьер Рамуш Харадинай, который 19 июля 2019 года подал в отставку и затем добровольно отправился в Гаагу, но воспользовался правом сохранять молчание и вернулся в Приштину.В Нидерландах ранее были созданы Специальный международный суд и Специальная прокуратура по преступлениям в Косово в 1998-1999 годах, сообщившие о готовности работать в июле 2017 года. Отправной точкой их действий стал доклад спецпредставителя Совета Европы Дика Марти 2010 года, посвященный преступлениям ОАК. Среди наиболее тяжких дел - наркоторговля, похищения людей, торговля органами.

https://ria.ru/20201105/otstavka-1583235616.html

https://ria.ru/20201105/kosovo-1583232471.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет европы, нидерланды, приштина, хашим тачи, гаага, косово, в мире