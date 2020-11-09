https://ria.ru/20201109/nedvizhimost-1583753030.html

Более семи тысяч объектов недвижимости выставлены на Инвестпортале Москвы

Более семи тысяч объектов недвижимости выставлены на Инвестпортале Москвы

Более 7 тысяч объектов недвижимости доступны для покупки или аренды на Инвестпортале Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T14:25

2020-11-09T14:25

2020-11-09T14:25

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владимир ефимов (государственный служащий)

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Более 7 тысяч объектов недвижимости доступны для покупки или аренды на Инвестпортале Москвы, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).На сайте можно записаться на осмотр городских зданий, помещений, земельных участков, машино-мест, доступных для аренды и покупки, ознакомиться с конкурсной документацией и подать заявку на участие в электронных торгах."Инвесторы и предприниматели активно пользуются онлайн-площадкой, на которой могут приобрести или арендовать недвижимость как для развития своего бизнеса, так и для личного использования. Сейчас на портале представлено более семи тысяч различных объектов, от зданий с земельными участками до машино-мест и квартир", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.Он уточнил, что с момента запуска Инвестпортала в 2014 году было продано уже порядка 2,5 тысячи объектов городской недвижимости общей площадью 271,5 тысячи квадратных метров и совокупной стоимостью 23 миллиарда рублей. Сайт investmoscow.ru остается одним из самых популярных специализированных ресурсов для бизнеса: за 6 лет его посетило более 11 млн человек, ежедневно на него заходит более 8,1 тысячи уникальных пользователей, добавил вице-мэр.Информация об электронных торгах в специальном разделе "Имущество от города" на Инвестиционном портале обновляется ежедневно. Здесь можно ознакомиться с документацией по каждому лоту, просмотреть фотографии объектов, задать уточняющие вопросы специалистам, а также записаться на осмотр недвижимости. Пользователи могут найти подходящие объекты с помощью специального фильтра: их можно сортировать по типу, площади, виду торгов, адресу, также недвижимость можно выбрать на карте.В свою очередь, в столичном департаменте информационных технологий отметили, что количество полезных сервисов на investmoscow.ru ежегодно увеличивается. Так, за последние полгода предприниматели получили возможность в онлайн-режиме подавать заявки на грант для собственников коммерческой недвижимости, получать инвестиционный вычет и подбирать промышленные площадки не покидая рабочего места.На сегодняшний день на портале доступно 28 онлайн-сервисов для предпринимателей, с начала этого года ими воспользовались более 76 тысяч раз. На сайте зарегистрировано более 37 тысяч пользователей.

https://ria.ru/20201106/moskva-1583430141.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир ефимов (государственный служащий)