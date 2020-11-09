Мишустин назначил врио главы Минстроя, Минтранса и Минприроды
19:53 09.11.2020 (обновлено: 20:59 09.11.2020)
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Российский премьер Михаил Мишустин назначил временно исполняющих обязанности главы Минстроя, Минтранса и Минприроды. Об этом сообщается на сайте правительства.
Исполнять обязанности министра транспорта будет первый замглавы ведомства, руководитель Росавиации Александр Нерадько. В Министерстве природных ресурсов и экологии на должность врио руководителя назначена статс-секретарь — замминистра Светлана Радченко. Первый замглавы Минстроя Ирек Энварович Файзуллин будет временно исполнять обязанности руководителя ведомства.
Госдума рассмотрит кандидатуры новых членов правительства на заседании во вторник, 10 ноября.
Ранее президент Владимир Путин отправил в отставку министра транспорта Евгения Дитриха, главу Минприроды Дмитрия Кобылкина, министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, а также освободил от должности полпреда в Уральском федеральном округе Николая Цуканова.
Премьер предложил Госдуме кандидатуры на утверждение: гендиректора "Аэрофлота" Виталия Савельева — в Минтранс, главу Минвостокразвития Александра Козлова — в Министерство природных ресурсов и экологии. Возглавить Министерство строительства и ЖКХ доверили Иреку Файзуллину, занимающему должность заместителя главы ведомства. Якушев заменит Цуканова в статусе представителя президента в УФО.
Также Мишустин предложил назначить вице-премьером министра энергетики Александра Новака, а на его место внес кандидатуру главы "РусГидро" Николая Шульгинова.
Сменить в правительстве Александра Козлова предложили руководителю Фонда развития Дальнего Востока и Арктики (входит в группу ВЭБ.РФ) Алексею Чекункову.