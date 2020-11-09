https://ria.ru/20201109/naznachenie-1583819667.html

Мишустин назначил врио главы Минстроя, Минтранса и Минприроды

Мишустин назначил врио главы Минстроя, Минтранса и Минприроды

Российский премьер Михаил Мишустин назначил временно исполняющих обязанности главы Минстроя, Минтранса и Минприроды. Об этом сообщается на сайте правительства. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T19:53

2020-11-09T19:53

2020-11-09T20:59

светлана радченко

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

михаил мишустин

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

госдума рф

александр нерадько

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583145325_0:0:2931:1649_1400x0_80_0_0_9977f284527c86c10eae9b5a970bfa85.jpg

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Российский премьер Михаил Мишустин назначил временно исполняющих обязанности главы Минстроя, Минтранса и Минприроды. Об этом сообщается на сайте правительства.Исполнять обязанности министра транспорта будет первый замглавы ведомства, руководитель Росавиации Александр Нерадько. В Министерстве природных ресурсов и экологии на должность врио руководителя назначена статс-секретарь — замминистра Светлана Радченко. Первый замглавы Минстроя Ирек Энварович Файзуллин будет временно исполнять обязанности руководителя ведомства.Госдума рассмотрит кандидатуры новых членов правительства на заседании во вторник, 10 ноября.Ранее президент Владимир Путин отправил в отставку министра транспорта Евгения Дитриха, главу Минприроды Дмитрия Кобылкина, министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, а также освободил от должности полпреда в Уральском федеральном округе Николая Цуканова.Премьер предложил Госдуме кандидатуры на утверждение: гендиректора "Аэрофлота" Виталия Савельева — в Минтранс, главу Минвостокразвития Александра Козлова — в Министерство природных ресурсов и экологии. Возглавить Министерство строительства и ЖКХ доверили Иреку Файзуллину, занимающему должность заместителя главы ведомства. Якушев заменит Цуканова в статусе представителя президента в УФО.Также Мишустин предложил назначить вице-премьером министра энергетики Александра Новака, а на его место внес кандидатуру главы "РусГидро" Николая Шульгинова.Сменить в правительстве Александра Козлова предложили руководителю Фонда развития Дальнего Востока и Арктики (входит в группу ВЭБ.РФ) Алексею Чекункову.

https://ria.ru/20201109/ministry-1583721356.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана радченко, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), михаил мишустин, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), госдума рф, александр нерадько, политика