https://ria.ru/20201109/naznachenie-1583749032.html

Комитет Госдумы по энергетике поддержал назначение Новака вице-премьером

Комитет Госдумы по энергетике поддержал назначение Новака вице-премьером

Комитет Госдумы по энергетике рекомендовал нижней палате парламента утвердить Александра Новака на должность заместителя председателя правительства РФ. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T14:16

2020-11-09T14:16

2020-11-09T14:16

россия

михаил мишустин

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

госдума рф

александр новак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583725099_0:316:3079:2048_1400x0_80_0_0_8112a653780586acffa0a3e536ad2da6.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по энергетике рекомендовал нижней палате парламента утвердить Александра Новака на должность заместителя председателя правительства РФ.Премьер-министр Михаил Мишустин ранее в понедельник предложил повысить нынешнего главу Минэнерго Александра Новака до вице-премьера, а на его место назначить гендиректора "Русгидро" Николая Шульгинова.Новак родился 23 августа 1971 года в городе Авдеевка Донецкой области Украины. В 1993 году окончил Норильский индустриальный институт по специальности "экономика и управление в металлургии", в 2009 году - Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности "менеджмент".Согласно новой процедуре назначения правительства, принятой после поправок в конституцию, Госдума утверждает министров по предложению премьера, за исключением глав силовых ведомств - их назначает президент после консультаций с Совфедом. Кандидатуры вице-премьеров и министров Думе можно будет предложить трижды. Если депутаты трижды их отклонят, то президент назначит их самостоятельно.

https://ria.ru/20201109/naznachenie-1583722859.html

https://ria.ru/20201109/mishustin-1583708290.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), госдума рф, александр новак