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https://ria.ru/20201109/naznachenie-1583749032.html
Комитет Госдумы по энергетике поддержал назначение Новака вице-премьером
Комитет Госдумы по энергетике поддержал назначение Новака вице-премьером
Комитет Госдумы по энергетике рекомендовал нижней палате парламента утвердить Александра Новака на должность заместителя председателя правительства РФ. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T14:16
2020-11-09T14:16
россия
михаил мишустин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
госдума рф
александр новак
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по энергетике рекомендовал нижней палате парламента утвердить Александра Новака на должность заместителя председателя правительства РФ.Премьер-министр Михаил Мишустин ранее в понедельник предложил повысить нынешнего главу Минэнерго Александра Новака до вице-премьера, а на его место назначить гендиректора "Русгидро" Николая Шульгинова.Новак родился 23 августа 1971 года в городе Авдеевка Донецкой области Украины. В 1993 году окончил Норильский индустриальный институт по специальности "экономика и управление в металлургии", в 2009 году - Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности "менеджмент".Согласно новой процедуре назначения правительства, принятой после поправок в конституцию, Госдума утверждает министров по предложению премьера, за исключением глав силовых ведомств - их назначает президент после консультаций с Совфедом. Кандидатуры вице-премьеров и министров Думе можно будет предложить трижды. Если депутаты трижды их отклонят, то президент назначит их самостоятельно.
https://ria.ru/20201109/naznachenie-1583722859.html
https://ria.ru/20201109/mishustin-1583708290.html
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россия, михаил мишустин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), госдума рф, александр новак

Комитет Госдумы по энергетике поддержал назначение Новака вице-премьером

14:16 09.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по энергетике рекомендовал нижней палате парламента утвердить Александра Новака на должность заместителя председателя правительства РФ.
Премьер-министр Михаил Мишустин ранее в понедельник предложил повысить нынешнего главу Минэнерго Александра Новака до вице-премьера, а на его место назначить гендиректора "Русгидро" Николая Шульгинова.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
12:22
В Кремле напомнили о новом порядке назначения министров
Новак родился 23 августа 1971 года в городе Авдеевка Донецкой области Украины. В 1993 году окончил Норильский индустриальный институт по специальности "экономика и управление в металлургии", в 2009 году - Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности "менеджмент".
Согласно новой процедуре назначения правительства, принятой после поправок в конституцию, Госдума утверждает министров по предложению премьера, за исключением глав силовых ведомств - их назначает президент после консультаций с Совфедом. Кандидатуры вице-премьеров и министров Думе можно будет предложить трижды. Если депутаты трижды их отклонят, то президент назначит их самостоятельно.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
11:25
Мишустин внес несколько кандидатур на должности членов правительства
 
РоссияМихаил МишустинМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Госдума РФАлександр Новак
 
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