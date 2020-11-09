https://ria.ru/20201109/naznachenie-1583722859.html

В Кремле напомнили о новом порядке назначения министров

В Кремле напомнили о новом порядке назначения министров

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждал ли премьер-министр Михаил Мишустин с главой государства Владимиром Путиным... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T12:22

2020-11-09T12:22

2020-11-09T12:22

николай шульгинов

арктика

михаил мишустин

аэрофлот

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

госдума рф

александр козлов (глава минвостокразвития)

политика

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждал ли премьер-министр Михаил Мишустин с главой государства Владимиром Путиным предложенные кандидатуры в кабмин, заявил, что президент и премьер находятся в постоянном диалоге.Песков пояснил, что никаких сроков пребывания министров в должности не существует, работой правительства руководит председатель правительства, и он конфигурирует кабинет министров таким образом, чтобы, с его точки зрения, он должным образом отвечал задачам, которые находятся на повестке дня с учетом текущего периода.Он напомнил, что данные кандидатуры вносятся премьером, утверждаются Госдумой и потом назначаются президентом."Ну почему не обсуждал, они же находятся в постоянном диалоге", - заявил Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждал ли Мишустин с Путиным предложенные кандидатур в кабмин.Мишустин выступил с предложениями Госдуме назначить вице-премьером главу Минэнерго Александра Новака, а на его место - главу "Русгидро" Николая Шульгинова. Главой кабмина также были предложены назначения: главой Минтранса - главу "Аэрофлота" Виталия Савельева, главой Минприроды - министра по Арктике Александра Козлова, главой Минстроя - первого замминистра Ирека Файзуллина, главой Минвостокразвития - главу Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекункова.Согласно новой процедуре назначения правительства, принятой после поправок в конституцию, Госдума утверждает министров по предложению премьера, за исключением глав силовых ведомств - их назначает президент после консультаций с Совфедом. Кандидатуры вице-премьеров и министров Думе можно будет предложить трижды. Если депутаты трижды их отклонят, то президент назначит их самостоятельно.

https://ria.ru/20201109/ministry-1583721356.html

https://ria.ru/20201109/naznachenie-1583721822.html

арктика

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай шульгинов, арктика, михаил мишустин, аэрофлот, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), госдума рф, александр козлов (глава минвостокразвития), политика