В Кремле напомнили о новом порядке назначения министров
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждал ли премьер-министр Михаил Мишустин с главой государства Владимиром Путиным предложенные кандидатуры в кабмин, заявил, что президент и премьер находятся в постоянном диалоге.
Песков пояснил, что никаких сроков пребывания министров в должности не существует, работой правительства руководит председатель правительства, и он конфигурирует кабинет министров таким образом, чтобы, с его точки зрения, он должным образом отвечал задачам, которые находятся на повестке дня с учетом текущего периода.
Он напомнил, что данные кандидатуры вносятся премьером, утверждаются Госдумой и потом назначаются президентом.
"Ну почему не обсуждал, они же находятся в постоянном диалоге", - заявил Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждал ли Мишустин с Путиным предложенные кандидатур в кабмин.
Мишустин выступил с предложениями Госдуме назначить вице-премьером главу Минэнерго Александра Новака, а на его место - главу "Русгидро" Николая Шульгинова. Главой кабмина также были предложены назначения: главой Минтранса - главу "Аэрофлота" Виталия Савельева, главой Минприроды - министра по Арктике Александра Козлова, главой Минстроя - первого замминистра Ирека Файзуллина, главой Минвостокразвития - главу Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекункова.
Согласно новой процедуре назначения правительства, принятой после поправок в конституцию, Госдума утверждает министров по предложению премьера, за исключением глав силовых ведомств - их назначает президент после консультаций с Совфедом. Кандидатуры вице-премьеров и министров Думе можно будет предложить трижды. Если депутаты трижды их отклонят, то президент назначит их самостоятельно.