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https://ria.ru/20201109/naznachenie-1583722859.html
В Кремле напомнили о новом порядке назначения министров
В Кремле напомнили о новом порядке назначения министров
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждал ли премьер-министр Михаил Мишустин с главой государства Владимиром Путиным... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T12:22
2020-11-09T12:22
николай шульгинов
арктика
михаил мишустин
аэрофлот
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
госдума рф
александр козлов (глава минвостокразвития)
политика
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждал ли премьер-министр Михаил Мишустин с главой государства Владимиром Путиным предложенные кандидатуры в кабмин, заявил, что президент и премьер находятся в постоянном диалоге.Песков пояснил, что никаких сроков пребывания министров в должности не существует, работой правительства руководит председатель правительства, и он конфигурирует кабинет министров таким образом, чтобы, с его точки зрения, он должным образом отвечал задачам, которые находятся на повестке дня с учетом текущего периода.Он напомнил, что данные кандидатуры вносятся премьером, утверждаются Госдумой и потом назначаются президентом."Ну почему не обсуждал, они же находятся в постоянном диалоге", - заявил Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждал ли Мишустин с Путиным предложенные кандидатур в кабмин.Мишустин выступил с предложениями Госдуме назначить вице-премьером главу Минэнерго Александра Новака, а на его место - главу "Русгидро" Николая Шульгинова. Главой кабмина также были предложены назначения: главой Минтранса - главу "Аэрофлота" Виталия Савельева, главой Минприроды - министра по Арктике Александра Козлова, главой Минстроя - первого замминистра Ирека Файзуллина, главой Минвостокразвития - главу Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекункова.Согласно новой процедуре назначения правительства, принятой после поправок в конституцию, Госдума утверждает министров по предложению премьера, за исключением глав силовых ведомств - их назначает президент после консультаций с Совфедом. Кандидатуры вице-премьеров и министров Думе можно будет предложить трижды. Если депутаты трижды их отклонят, то президент назначит их самостоятельно.
https://ria.ru/20201109/ministry-1583721356.html
https://ria.ru/20201109/naznachenie-1583721822.html
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Новости
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николай шульгинов, арктика, михаил мишустин, аэрофлот, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), госдума рф, александр козлов (глава минвостокразвития), политика

В Кремле напомнили о новом порядке назначения министров

12:22 09.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждал ли премьер-министр Михаил Мишустин с главой государства Владимиром Путиным предложенные кандидатуры в кабмин, заявил, что президент и премьер находятся в постоянном диалоге.
Песков пояснил, что никаких сроков пребывания министров в должности не существует, работой правительства руководит председатель правительства, и он конфигурирует кабинет министров таким образом, чтобы, с его точки зрения, он должным образом отвечал задачам, которые находятся на повестке дня с учетом текущего периода.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
12:17
В Кремле объяснили отставки глав Минтранса, Минприроды и Минстроя
Он напомнил, что данные кандидатуры вносятся премьером, утверждаются Госдумой и потом назначаются президентом.
"Ну почему не обсуждал, они же находятся в постоянном диалоге", - заявил Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждал ли Мишустин с Путиным предложенные кандидатур в кабмин.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
12:19
Песков ответил на вопрос о назначении врио главы Белгородской области
Мишустин выступил с предложениями Госдуме назначить вице-премьером главу Минэнерго Александра Новака, а на его место - главу "Русгидро" Николая Шульгинова. Главой кабмина также были предложены назначения: главой Минтранса - главу "Аэрофлота" Виталия Савельева, главой Минприроды - министра по Арктике Александра Козлова, главой Минстроя - первого замминистра Ирека Файзуллина, главой Минвостокразвития - главу Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекункова.
Согласно новой процедуре назначения правительства, принятой после поправок в конституцию, Госдума утверждает министров по предложению премьера, за исключением глав силовых ведомств - их назначает президент после консультаций с Совфедом. Кандидатуры вице-премьеров и министров Думе можно будет предложить трижды. Если депутаты трижды их отклонят, то президент назначит их самостоятельно.
 
Николай ШульгиновАрктикаМихаил МишустинАэрофлотМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Госдума РФАлександр Козлов (глава Минвостокразвития)Политика
 
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