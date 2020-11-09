https://ria.ru/20201109/naskolko-vyrastut-tseny-na-avtomobili--1583424317.html

России грозит дефицит автомобилей: насколько вырастут цены

России грозит дефицит автомобилей: насколько вырастут цены

На рынке автомобилей — дефицит наиболее ходовых моделей и комплектаций. Возник ажиотажный спрос — и это несмотря на отмену скидок. Покупательский бум объясним:... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T08:00

2020-11-09T08:00

2020-11-09T11:17

коронавирус covid-19

курс рубля

цены

экономика

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Ирина Бадмаева. На рынке автомобилей — дефицит наиболее ходовых моделей и комплектаций. Возник ажиотажный спрос — и это несмотря на отмену скидок. Покупательский бум объясним: ослабление рубля разгоняет цены. Насколько подорожает личный транспорт, разбиралось РИА Новости.Когда спрос превышает предложениеВесной из-за пандемии автомобильные заводы почти всех основных концернов и поставщиков компонентов остановились. В производственной цепочке образовались разрывы. "При этом компании осторожно оценивали перспективы восстановления крупнейших рынков. Не стремились возвращаться к прежней мощности", — отмечает Юрий Сагинов, доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ имени Г. В. Плеханова. Это было оправданно: если в России интерес к машинам быстро возродился, то в США и Европе он по-прежнему ниже, чем до коронакризиса.Как известно, спрос рождает предложение, но с последним сейчас явно проблемы. Товар, поставленный до локдауна, заканчивается. Сейчас не так много моделей, которые можно купить сразу. К октябрю на складах насчитывалось 27 тысяч автомобилей, год назад было в два с половиной раза больше — об этом говорится в исследовании агрегатора онлайн-продаж Autosport.ru, который представляет 700 дилерских центров из 52 городов. Всего в стране больше трех тысяч дилеров.По данным Auto.ru, дефицит новых машин отметили почти 90 процентов участников рынка."Спрос вырос на 15-20 процентов, а необходимого количества на хранении нет. Приходится перехватывать у дружественных сетей либо просить покупателей ждать", — говорит Алексей Кричевский, эксперт Академии управления финансами и инвестициями.Как правило, дорогие товары раскупают при обесценивании национальной валюты, а рубль с начала года потерял почти 30 процентов. "Все прекрасно помнят хаос в 2014-м, когда расхватывали бытовую технику, телевизоры, недвижимость и, конечно же, автомобили. То, что происходит сейчас, вполне сравнимо с событиями шестилетней давности", — считает собеседник агентства.Машины, полученные до первой волны коронавируса, реализовывали по ценам прошлого года либо начала текущего. В нынешнюю стоимость заложены девальвация, повышенный спрос и дефицит на складах. "Подорожание усилилось с августа, когда рубль вновь устремился вниз. За десять месяцев цены на новые автомобили прибавили восемь процентов", — уточняет Юрий Сагинов.Слабый рубль придаст скорости ценамСогласно мониторингу аналитической компании JATO Dynamics, в августе — октябре подорожали 38 легковых марок из 48. В среднем на четыре процента. Некоторые бренды пересмотрели прайс-листы трижды за три месяца. Больше всех прибавили китайские марки FAW (плюс 14 процентов) и Changan (восемь). Четыре-пять процентов у "немецкой тройки" — Audi, BMW и Mercedes-Benz. У Renault — четыре-пять, у Skoda — от двух до семи в зависимости от модели.Почти 90 процентов легковых моделей производится на российских заводах, но предприятия зависят от импортных деталей. "Поэтому подорожание неизбежно. Более того, это коснулось и "Лады" с УАЗом — шесть и одиннадцать процентов соответственно. Для сравнения: у Hyundai — четыре, Kia — пять", — напоминает Сагинов.Не отстают от новых моделей и предшественники. В сентябре произошел ощутимый скачок на вторичном рынке. Средняя цена на б/у машину выросла на восемь с половиной процентов по сравнению с августом, до 543 тысяч рублей. Причем на них тоже небывалый спрос.Представители крупнейших автосалонов предупреждают: скоро цены на новые автомобили прибавят еще два-три процента.Экономисты настроены более пессимистично. Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган говорит о пяти-десяти процентах. Причем повышение может растянуться на год и ударит по кошелькам покупателей в бюджетном сегменте. В целом в 2020-м продажи существенно просядут. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в январе — октябре реализовали 1 189 000 новых автомобилей. Это на 12,1% меньше показателя прошлого года.Что касается 2021-го, то тут все зависит от коронавируса, ситуации на валютном рынке, падения реальных располагаемых денежных доходов населения и безработицы. "Если рубль не укрепится и цены продолжат расти, платежеспособный спрос сократится, и автомобильный рынок не вернется даже к уровню 2019 года", — полагает Юрий Сагинов.С ним согласен и Алексей Кричевский. "Результаты 2019-го покажем не раньше, чем через 12 месяцев. Но вполне вероятно, что процесс затянется", — предупреждает экономист. Кроме того, цены подтолкнет вверх окончание промышленной сборки компонентов у отечественных поставщиков.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, курс рубля, цены, экономика