https://ria.ru/20201109/napadenie-1583753745.html

В Москве девушку-охранника ранили в шею

В Москве девушку-охранника ранили в шею

Неизвестный нанес рану шеи девушке в районе Покровское-Стрешнево в Москве, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили в РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T14:28

2020-11-09T14:28

2020-11-09T14:28

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

москва

происшествия

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Неизвестный нанес рану шеи девушке в районе Покровское-Стрешнево в Москве, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.Полиция нашла окровавленную пострадавшую у железнодорожных путей на улице Сходненский тупик утром 8 ноября. "Обнаружена девушка 1995 года рождения, охранник ООО "ЧОП", которая с колото-резаным ранением шеи справа, в состоянии геморрагического шока нарядом скорой медицинской помощи госпитализирована в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.Отмечается, что неизвестный ранил девушку неустановленным предметом, после чего скрылся."Возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20201106/napadenie-1583422045.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, происшествия