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В Москве девушку-охранника ранили в шею
В Москве девушку-охранника ранили в шею
Неизвестный нанес рану шеи девушке в районе Покровское-Стрешнево в Москве, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили в РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T14:28
2020-11-09T14:28
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
происшествия
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Неизвестный нанес рану шеи девушке в районе Покровское-Стрешнево в Москве, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.Полиция нашла окровавленную пострадавшую у железнодорожных путей на улице Сходненский тупик утром 8 ноября. "Обнаружена девушка 1995 года рождения, охранник ООО "ЧОП", которая с колото-резаным ранением шеи справа, в состоянии геморрагического шока нарядом скорой медицинской помощи госпитализирована в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.Отмечается, что неизвестный ранил девушку неустановленным предметом, после чего скрылся."Возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20201106/napadenie-1583422045.html
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, происшествия

В Москве девушку-охранника ранили в шею

14:28 09.11.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Неизвестный нанес рану шеи девушке в районе Покровское-Стрешнево в Москве, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.
Полиция нашла окровавленную пострадавшую у железнодорожных путей на улице Сходненский тупик утром 8 ноября. "Обнаружена девушка 1995 года рождения, охранник ООО "ЧОП", которая с колото-резаным ранением шеи справа, в состоянии геморрагического шока нарядом скорой медицинской помощи госпитализирована в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что неизвестный ранил девушку неустановленным предметом, после чего скрылся.
"Возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ", - добавляется в сообщении.
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