https://ria.ru/20201109/napadenie-1583727436.html

Названы имена погибших при нападении срочника в Воронеже

Названы имена погибших при нападении срочника в Воронеже

Власти Воронежской области опубликовали имена погибших в результате нападения солдата-срочника Антона Макарова на военном аэродроме. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T12:40

2020-11-09T12:40

2020-11-09T13:45

стрельба на военном аэродроме под воронежем

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

воронежская область

воронеж

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 9 ноя - РИА Новости. Власти Воронежской области опубликовали имена погибших в результате нападения солдата-срочника Антона Макарова на военном аэродроме.По информации СК РФ, рано утром 9 ноября 20-летний Макаров "с целью завладения табельным оружием, используя топор", убил офицера, после чего расстрелял сослуживцев. Двое из них погибли, один ранен. В поиске Макарова задействованы спецподразделения Росгвардии и беспилотники, в Воронеже введен план "Перехват". По данным облправительства, расположения части подозреваемый не покидал."Погибшие в результате стрельбы в воинской части: майор Сергей Ермолаев, ефрейтор Сергей Кажокин, рядовой Нинаил Акталиев. Раненый рядовой Фирсов госпитализирован с двумя пулевыми ранениями в плечо и лопатку", - сообщает правительство региона на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Где именно произошло ЧП, официально не уточняется – в ЗВО заявляют об "одной из воинских частей, дислоцированных в Воронежской области". Источники РИА Новости в правоохранительных органах ранее сообщали, что речь о военном аэродроме "Балтимор" в Воронеже.

https://ria.ru/20201109/ubiystvo-1583712028.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба на военном аэродроме под воронежем, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), воронежская область, воронеж, происшествия