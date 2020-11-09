https://ria.ru/20201109/napadenie-1583721716.html
Источник опроверг данные о смерти раненного при нападении под Воронежем
Источник опроверг данные о смерти раненного при нападении под Воронежем
Источник в Западном военном округе (ЗВО) опроверг сообщения о смерти рядового, раненного при нападении в воронежской военной части. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T12:18
2020-11-09T12:18
2020-11-09T13:53
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба на военном аэродроме под воронежем
воронежская область
происшествия
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Источник в Западном военном округе (ЗВО) опроверг сообщения о смерти рядового, раненного при нападении в воронежской военной части.По информации СК РФ, рано утром 9 ноября 20-летний Антон Макаров "с целью завладения табельным оружием, используя топор", убил офицера, после чего расстрелял сослуживцев. Двое из них погибли, один ранен. В поиске военнослужащего задействованы спецподразделения Росгвардии и беспилотники, в Воронеже введен план "Перехват".По данным облправительства, Макаров расположения части не покидал.
https://ria.ru/20201109/strelba-1583718957.html
воронежская область
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), стрельба на военном аэродроме под воронежем, воронежская область, происшествия