https://ria.ru/20201109/napadenie-1583721716.html

Источник опроверг данные о смерти раненного при нападении под Воронежем

Источник опроверг данные о смерти раненного при нападении под Воронежем

Источник в Западном военном округе (ЗВО) опроверг сообщения о смерти рядового, раненного при нападении в воронежской военной части. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T12:18

2020-11-09T12:18

2020-11-09T13:53

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

стрельба на военном аэродроме под воронежем

воронежская область

происшествия

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Источник в Западном военном округе (ЗВО) опроверг сообщения о смерти рядового, раненного при нападении в воронежской военной части.По информации СК РФ, рано утром 9 ноября 20-летний Антон Макаров "с целью завладения табельным оружием, используя топор", убил офицера, после чего расстрелял сослуживцев. Двое из них погибли, один ранен. В поиске военнослужащего задействованы спецподразделения Росгвардии и беспилотники, в Воронеже введен план "Перехват".По данным облправительства, Макаров расположения части не покидал.

https://ria.ru/20201109/strelba-1583718957.html

воронежская область

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), стрельба на военном аэродроме под воронежем, воронежская область, происшествия