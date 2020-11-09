https://ria.ru/20201109/nadbavki-1583678355.html
Экс-главу института в Приморье обвиняют в начислении себе надбавок
Экс-главу института в Приморье обвиняют в начислении себе надбавок
Бывший исполняющий обязанности руководителя Дальневосточного регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института предстанет перед судом по РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T07:35
2020-11-09T07:35
2020-11-09T07:35
владивосток
приморский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:280:1956:1380_1400x0_80_0_0_d33c4d40ff8b747823dd8e20987063e8.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя – РИА Новости. Бывший исполняющий обязанности руководителя Дальневосточного регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института предстанет перед судом по обвинению в незаконном начислении себе надбавок в общей сумме в 800 тысяч рублей, сообщает прокуратура Приморья.По материалам прокурорской проверки возбуждено дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями"."В настоящее время уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу. В судебном заседании будет решен вопрос о предъявлении гражданского иска о возмещении ущерба", - сообщает прокуратура.
https://ria.ru/20201105/arest-1583222458.html
владивосток
приморский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:96:1956:1563_1400x0_80_0_0_f558ad2b3a9e7fa4e392f0eec367b7d5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, приморский край, происшествия