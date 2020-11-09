https://ria.ru/20201109/nadbavki-1583678355.html

Экс-главу института в Приморье обвиняют в начислении себе надбавок

Экс-главу института в Приморье обвиняют в начислении себе надбавок

Бывший исполняющий обязанности руководителя Дальневосточного регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института предстанет перед судом по РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T07:35

2020-11-09T07:35

2020-11-09T07:35

владивосток

приморский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:280:1956:1380_1400x0_80_0_0_d33c4d40ff8b747823dd8e20987063e8.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя – РИА Новости. Бывший исполняющий обязанности руководителя Дальневосточного регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института предстанет перед судом по обвинению в незаконном начислении себе надбавок в общей сумме в 800 тысяч рублей, сообщает прокуратура Приморья.По материалам прокурорской проверки возбуждено дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями"."В настоящее время уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу. В судебном заседании будет решен вопрос о предъявлении гражданского иска о возмещении ущерба", - сообщает прокуратура.

https://ria.ru/20201105/arest-1583222458.html

владивосток

приморский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владивосток, приморский край, происшествия