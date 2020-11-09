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Экс-главу института в Приморье обвиняют в начислении себе надбавок
Экс-главу института в Приморье обвиняют в начислении себе надбавок
Бывший исполняющий обязанности руководителя Дальневосточного регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института предстанет перед судом по РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T07:35
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владивосток
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя – РИА Новости. Бывший исполняющий обязанности руководителя Дальневосточного регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института предстанет перед судом по обвинению в незаконном начислении себе надбавок в общей сумме в 800 тысяч рублей, сообщает прокуратура Приморья.По материалам прокурорской проверки возбуждено дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями"."В настоящее время уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу. В судебном заседании будет решен вопрос о предъявлении гражданского иска о возмещении ущерба", - сообщает прокуратура.
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владивосток
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владивосток, приморский край, происшествия

Экс-главу института в Приморье обвиняют в начислении себе надбавок

07:35 09.11.2020
 
© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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ВЛАДИВОСТОК, 9 ноя – РИА Новости. Бывший исполняющий обязанности руководителя Дальневосточного регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института предстанет перед судом по обвинению в незаконном начислении себе надбавок в общей сумме в 800 тысяч рублей, сообщает прокуратура Приморья.
"По версии следствия, сотрудник научно-исследовательского института, исполнявший с июля 2018 года по октябрь 2019 года обязанности директора учреждения, с целью личного обогащения ежемесячно незаконно назначал себе стимулирующие надбавки. В результате таких действий бюджетному учреждению причинен ущерб на сумму более 800 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
По материалам прокурорской проверки возбуждено дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями".
"В настоящее время уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу. В судебном заседании будет решен вопрос о предъявлении гражданского иска о возмещении ущерба", - сообщает прокуратура.
Виктор Половников - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
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ВладивостокПриморский крайПроисшествия
 
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