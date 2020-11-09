https://ria.ru/20201109/motorola-1583728120.html

Motorola готовит смартфон с белорусским названием

Motorola готовит смартфон с белорусским названием

Компания Motorola работает над смартфоном, который получил кодовое название "Минск". Об этом сообщает известный инсайдер Эван Бласс. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T12:43

2020-11-09T12:43

2020-11-09T15:29

риа наука

motorola mobility

google android

технологии

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Компания Motorola работает над смартфоном, который получил кодовое название "Минск". Об этом сообщает известный инсайдер Эван Бласс.Новый смартфон от Motorola получит 6,81-дюймовый дисплей с разрешением 1080 x 2400 точек с соотношением сторон 20:9. Отличительной особенностью "Минска" станет стилус — модель придет на смену Moto G Stylus. В смартфоне используют новый среднеуровневый процессор Snapdragon 675 и 4/128 гигабайт памяти.Фронтальная камера смартфона будет врезана в экран, а главный сенсор на 48 мегапикселей совмещен с тремя вспомогательными датчиками. "Минск" получит все современные интерфейсы, в числе которых и NFC. Наконец, емкость встроенного аккумулятора составит 4300 мА·ч.Смартфон, который, возможно, выйдет на рынок под названием Moto G Stylus 2021, будет представлен в первом квартале следующего года. Стоимость устройства не раскрывается.

https://ria.ru/20200911/motorola-kiev-1577108459.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

motorola mobility , google android, технологии