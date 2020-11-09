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РИА Наука
https://ria.ru/20201109/motorola-1583728120.html
Motorola готовит смартфон с белорусским названием
Motorola готовит смартфон с белорусским названием
Компания Motorola работает над смартфоном, который получил кодовое название "Минск". Об этом сообщает известный инсайдер Эван Бласс. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T12:43
2020-11-09T15:29
риа наука
motorola mobility
google android
технологии
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Компания Motorola работает над смартфоном, который получил кодовое название "Минск". Об этом сообщает известный инсайдер Эван Бласс.Новый смартфон от Motorola получит 6,81-дюймовый дисплей с разрешением 1080 x 2400 точек с соотношением сторон 20:9. Отличительной особенностью "Минска" станет стилус — модель придет на смену Moto G Stylus. В смартфоне используют новый среднеуровневый процессор Snapdragon 675 и 4/128 гигабайт памяти.Фронтальная камера смартфона будет врезана в экран, а главный сенсор на 48 мегапикселей совмещен с тремя вспомогательными датчиками. "Минск" получит все современные интерфейсы, в числе которых и NFC. Наконец, емкость встроенного аккумулятора составит 4300 мА·ч.Смартфон, который, возможно, выйдет на рынок под названием Moto G Stylus 2021, будет представлен в первом квартале следующего года. Стоимость устройства не раскрывается.
https://ria.ru/20200911/motorola-kiev-1577108459.html
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motorola mobility , google android, технологии

Motorola готовит смартфон с белорусским названием

12:43 09.11.2020 (обновлено: 15:29 09.11.2020)
 
© MotorolaСмартфон Moto G Stylus
Смартфон Moto G Stylus - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© Motorola
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Компания Motorola работает над смартфоном, который получил кодовое название "Минск". Об этом сообщает известный инсайдер Эван Бласс.
Новый смартфон от Motorola получит 6,81-дюймовый дисплей с разрешением 1080 x 2400 точек с соотношением сторон 20:9. Отличительной особенностью "Минска" станет стилус — модель придет на смену Moto G Stylus. В смартфоне используют новый среднеуровневый процессор Snapdragon 675 и 4/128 гигабайт памяти.
Штаб-квартира Motorola - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября, 17:53РИА Наука
Motorola собирается выпустить смартфон с украинским названием
Фронтальная камера смартфона будет врезана в экран, а главный сенсор на 48 мегапикселей совмещен с тремя вспомогательными датчиками. "Минск" получит все современные интерфейсы, в числе которых и NFC. Наконец, емкость встроенного аккумулятора составит 4300 мА·ч.
Смартфон, который, возможно, выйдет на рынок под названием Moto G Stylus 2021, будет представлен в первом квартале следующего года. Стоимость устройства не раскрывается.
 
РИА НаукаMotorola MobilityGoogle AndroidТехнологии
 
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