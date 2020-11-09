Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201109/moshennichestvo-1583771719.html
Медведев заявил о росте мошенничества в России
Медведев заявил о росте мошенничества в России
Число случаев мошенничества за последние месяцы выросло в России на треть, злоумышленники постоянно совершенствуют методики хищения денег, заявил... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T15:53
2020-11-09T15:53
россия
дмитрий медведев
совет безопасности рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572703179_0:15:2977:1690_1400x0_80_0_0_5e7fa71528732c62916be55a8b01cad7.jpg
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Число случаев мошенничества за последние месяцы выросло в России на треть, злоумышленники постоянно совершенствуют методики хищения денег, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."По-прежнему серьезный вызов представляют различного рода мошенничества, количество которых за последние месяцы выросло на треть. Важно отметить, что злоумышленники не стоят на месте, постоянно совершенствуют методики хищения денежных средств у людей... Особенно это касается сетевого криминала", - сказал Медведев на совещании в понедельник, где обсуждались тенденции развития криминогенной обстановки в России.Он напомнил, что в условиях пандемии многие граждане и компании продолжают активно вести свою деятельность в цифровом формате. "И по всей вероятности это тенденция, которую не остановить", - добавил зампред Совбеза.
https://ria.ru/20201109/medvedev-1583769705.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572703179_246:0:2977:2048_1400x0_80_0_0_1d6fb1b6312979e0cf0c29b55ba5351f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий медведев, совет безопасности рф, общество

Медведев заявил о росте мошенничества в России

15:53 09.11.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Число случаев мошенничества за последние месяцы выросло в России на треть, злоумышленники постоянно совершенствуют методики хищения денег, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"По-прежнему серьезный вызов представляют различного рода мошенничества, количество которых за последние месяцы выросло на треть. Важно отметить, что злоумышленники не стоят на месте, постоянно совершенствуют методики хищения денежных средств у людей... Особенно это касается сетевого криминала", - сказал Медведев на совещании в понедельник, где обсуждались тенденции развития криминогенной обстановки в России.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание Межведомственной комиссии Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
15:41
Медведев рассказал о криминогенной обстановке в России
Он напомнил, что в условиях пандемии многие граждане и компании продолжают активно вести свою деятельность в цифровом формате. "И по всей вероятности это тенденция, которую не остановить", - добавил зампред Совбеза.
 
РоссияДмитрий МедведевСовет Безопасности РФОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:44В Джорджии заявили об отсутствии крупных фальсификаций на выборах в штате
00:41В Карабахе заявили, что Азербайджан готовится к новому наступлению
00:36В США назвали условия начала процесса передачи власти Байдену
00:30В Баку заявили, что сбитый Ми-24 летел вне зоны радарного обнаружения ПВО
00:21Министр обороны Азербайджана направил Шойгу письмо с соболезнованиями
00:18Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником
00:14Путин назвал главный критерий эффективности органов внутренних дел
00:10МИД позитивно оценил признание Баку вины в инциденте с российским Ми-24
00:08Азербайджан обвинил Армению в обстреле города Тертер
23:52Армянские силовики оцепили место падения российского вертолета
23:47Азербайджан приступил к расследованию инцидента с российским вертолетом
23:39Киев подготовит документ по Донбассу в рамках Будапештского меморандума
23:36Ереван назвал ЧП с Ми-24 "посягательством Баку против российских военных"
23:30В Армении возбудили дело из-за крушения российского вертолета
23:23Британский медик назвал срок появления иммунитета после вакцинирования
23:12МИД Британии счел необоснованной высылку дипломатов из Белоруссии
23:09В Польше заявили, что "Газпром" подал заявку на пересмотр цены на газ
23:06Трамп пообещал обнародовать "шокирующие" данные о голосовании в Неваде
23:04В Москве за сутки умерли 68 пациентов с коронавирусом
22:43Спецпредставитель США по Сирии Джеффри покинет должность
Лента новостейМолния