https://ria.ru/20201109/moshennichestvo-1583771719.html

Медведев заявил о росте мошенничества в России

Медведев заявил о росте мошенничества в России

Число случаев мошенничества за последние месяцы выросло в России на треть, злоумышленники постоянно совершенствуют методики хищения денег, заявил... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T15:53

2020-11-09T15:53

2020-11-09T15:53

россия

дмитрий медведев

совет безопасности рф

общество

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Число случаев мошенничества за последние месяцы выросло в России на треть, злоумышленники постоянно совершенствуют методики хищения денег, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."По-прежнему серьезный вызов представляют различного рода мошенничества, количество которых за последние месяцы выросло на треть. Важно отметить, что злоумышленники не стоят на месте, постоянно совершенствуют методики хищения денежных средств у людей... Особенно это касается сетевого криминала", - сказал Медведев на совещании в понедельник, где обсуждались тенденции развития криминогенной обстановки в России.Он напомнил, что в условиях пандемии многие граждане и компании продолжают активно вести свою деятельность в цифровом формате. "И по всей вероятности это тенденция, которую не остановить", - добавил зампред Совбеза.

https://ria.ru/20201109/medvedev-1583769705.html

россия

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий медведев, совет безопасности рф, общество