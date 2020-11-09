https://ria.ru/20201109/moshennichestvo-1583771719.html
Медведев заявил о росте мошенничества в России
Медведев заявил о росте мошенничества в России
Число случаев мошенничества за последние месяцы выросло в России на треть, злоумышленники постоянно совершенствуют методики хищения денег, заявил... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T15:53
2020-11-09T15:53
2020-11-09T15:53
россия
дмитрий медведев
совет безопасности рф
общество
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Число случаев мошенничества за последние месяцы выросло в России на треть, злоумышленники постоянно совершенствуют методики хищения денег, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."По-прежнему серьезный вызов представляют различного рода мошенничества, количество которых за последние месяцы выросло на треть. Важно отметить, что злоумышленники не стоят на месте, постоянно совершенствуют методики хищения денежных средств у людей... Особенно это касается сетевого криминала", - сказал Медведев на совещании в понедельник, где обсуждались тенденции развития криминогенной обстановки в России.Он напомнил, что в условиях пандемии многие граждане и компании продолжают активно вести свою деятельность в цифровом формате. "И по всей вероятности это тенденция, которую не остановить", - добавил зампред Совбеза.
https://ria.ru/20201109/medvedev-1583769705.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, совет безопасности рф, общество