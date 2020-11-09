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https://ria.ru/20201109/ministry-1583721356.html
В Кремле объяснили отставки глав Минтранса, Минприроды и Минстроя
В Кремле объяснили отставки глав Минтранса, Минприроды и Минстроя
Отставки ряда министров не связаны с неисполнением поручений президента, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T12:17
2020-11-09T20:40
михаил мишустин
дмитрий песков
владимир путин
россия
политика
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Отставки ряда министров не связаны с неисполнением поручений президента, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.По словам Пескова, кадровые решения объясняются необходимостью ротации состава правительства.В Кремле напомнили, что никаких сроков пребывания министров в должности не существует. Песков также добавил, что кандидатуры министров вносятся премьером, утверждаются Госдумой и потом назначаются президентом.Ранее Путин отправил в отставку главу Минтранса Евгения Дитриха, руководителя Минприроды Дмитрия Кобылкина, министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, а также освободил от должности полпреда в Уральском федеральном округе (УФО) Николая Цуканова.Премьер-министр Михаил Мишустин предложил Госдуме кандидатуры на утверждение: гендиректора "Аэрофлота" Виталия Савельева — в Минтранс, главу Минвостокразвития Александра Козлова — в Министерство природных ресурсов и экологии. Возглавить Министерство строительства и ЖКХ доверили Иреку Файзуллину, занимающему должность заместителя главы ведомства. Якушев заменит Цуканова в статусе представителя президента в УФО.Также Мишустин предложил назначить заместителем председателя правительства (вице-премьером) министра энергетики Александра Новака, а на его место внес кандидатуру главы "РусГидро" Николая Шульгинова.Сменить Александра Козлова в правительстве предложили руководителю Фонда развития Дальнего Востока и Арктики (входит в группу ВЭБ.РФ) Алексею Чекункову.
https://ria.ru/20201106/pravitelstvo-1583363312.html
https://ria.ru/20201109/mishustin-1583708290.html
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михаил мишустин, дмитрий песков, владимир путин, россия, политика

В Кремле объяснили отставки глав Минтранса, Минприроды и Минстроя

12:17 09.11.2020 (обновлено: 20:40 09.11.2020)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Отставки ряда министров не связаны с неисполнением поручений президента, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
По словам Пескова, кадровые решения объясняются необходимостью ротации состава правительства.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
6 ноября, 13:45
Путин подписал закон о новом порядке формирования правительства
В Кремле напомнили, что никаких сроков пребывания министров в должности не существует.
Песков также добавил, что кандидатуры министров вносятся премьером, утверждаются Госдумой и потом назначаются президентом.
Ранее Путин отправил в отставку главу Минтранса Евгения Дитриха, руководителя Минприроды Дмитрия Кобылкина, министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, а также освободил от должности полпреда в Уральском федеральном округе (УФО) Николая Цуканова.
Премьер-министр Михаил Мишустин предложил Госдуме кандидатуры на утверждение: гендиректора "Аэрофлота" Виталия Савельева — в Минтранс, главу Минвостокразвития Александра Козлова — в Министерство природных ресурсов и экологии. Возглавить Министерство строительства и ЖКХ доверили Иреку Файзуллину, занимающему должность заместителя главы ведомства. Якушев заменит Цуканова в статусе представителя президента в УФО.
Также Мишустин предложил назначить заместителем председателя правительства (вице-премьером) министра энергетики Александра Новака, а на его место внес кандидатуру главы "РусГидро" Николая Шульгинова.
Сменить Александра Козлова в правительстве предложили руководителю Фонда развития Дальнего Востока и Арктики (входит в группу ВЭБ.РФ) Алексею Чекункову.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
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Михаил МишустинДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияПолитика
 
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