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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201109/merkel-1583736169.html
Меркель поздравила Байдена с избранием на пост президента США
Меркель поздравила Байдена с избранием на пост президента США
Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила Джо Байдена с избранием на пост президента США, отметила его опыт, знание Германии и Европы. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T13:21
2020-11-09T20:41
выборы президента сша — 2020
камала харрис
ангела меркель
джо байден
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европа
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в мире
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БЕРЛИН, 9 ноя – РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила Джо Байдена с избранием на пост президента США, отметила его опыт, знание Германии и Европы.Она отметила, что "каждые четыре года весь мир следит с особым вниманием за выборами в США"."Я сердечно поздравляю Джо Байдена с избранием 46-м президентом США. Джо Байден приносит с собой многолетний опыт внутренней и внешней политики. Он хорошо знает Германию и Европу. Я с удовольствием вспоминаю приятные встречи и разговоры с ним", - продолжила Меркель.Она также поздравила Камалу Харрис с избранием вице-президентом, назвав ее "вдохновением, примером возможностей Америки". "С нетерпением жду знакомства с ней", - добавила канцлер.
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камала харрис, ангела меркель, джо байден, германия, европа, сша, в мире

Меркель поздравила Байдена с избранием на пост президента США

13:21 09.11.2020 (обновлено: 20:41 09.11.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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БЕРЛИН, 9 ноя – РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила Джо Байдена с избранием на пост президента США, отметила его опыт, знание Германии и Европы.

"Мы, немцы, непосредственно пережили и узнали на опыте, какую важную роль США играют для свободы и демократии в мире. Мы непосредственно пережили и узнали на опыте, какое большое значение имеют американо-немецкая дружба, трансатлантическое партнерство для Германии, для Европы и мира", - заявила Меркель журналистам в понедельник.

Она отметила, что "каждые четыре года весь мир следит с особым вниманием за выборами в США".
"Я сердечно поздравляю Джо Байдена с избранием 46-м президентом США. Джо Байден приносит с собой многолетний опыт внутренней и внешней политики. Он хорошо знает Германию и Европу. Я с удовольствием вспоминаю приятные встречи и разговоры с ним", - продолжила Меркель.
Она также поздравила Камалу Харрис с избранием вице-президентом, назвав ее "вдохновением, примером возможностей Америки". "С нетерпением жду знакомства с ней", - добавила канцлер.
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