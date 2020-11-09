https://ria.ru/20201109/merkel-1583736169.html

Меркель поздравила Байдена с избранием на пост президента США

Меркель поздравила Байдена с избранием на пост президента США

Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила Джо Байдена с избранием на пост президента США, отметила его опыт, знание Германии и Европы. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T13:21

2020-11-09T13:21

2020-11-09T20:41

выборы президента сша — 2020

камала харрис

ангела меркель

джо байден

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БЕРЛИН, 9 ноя – РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила Джо Байдена с избранием на пост президента США, отметила его опыт, знание Германии и Европы.Она отметила, что "каждые четыре года весь мир следит с особым вниманием за выборами в США"."Я сердечно поздравляю Джо Байдена с избранием 46-м президентом США. Джо Байден приносит с собой многолетний опыт внутренней и внешней политики. Он хорошо знает Германию и Европу. Я с удовольствием вспоминаю приятные встречи и разговоры с ним", - продолжила Меркель.Она также поздравила Камалу Харрис с избранием вице-президентом, назвав ее "вдохновением, примером возможностей Америки". "С нетерпением жду знакомства с ней", - добавила канцлер.

https://ria.ru/20201109/ssha-1583630072.html

германия

европа

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камала харрис, ангела меркель, джо байден, германия, европа, сша, в мире