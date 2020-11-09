Медведев: нужно выработать допмеры по противодействию криминалу
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание Международного попечительского совета Московской школы управления "Сколково"
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости выработать дополнительные меры по противодействию криминалу, а также анонсировал ряд межведомственных мероприятий, направленных, в том числе, на предотвращение бюджетных хищений.
"Нужно не только закрепить сегодняшние результаты, но и выработать дополнительные меры по противодействию криминалу. Речь идет о проведении целого ряда межведомственных мероприятий, в том числе, связанных с предотвращением бюджетных хищений, защитой людей от цифровой преступности и миграционного криминала, вовлечением молодежи в экстремистскую и террористическую деятельность", - сказал Медведев на совещании по вопросу "О тенденциях развития криминогенной обстановки в РФ".
"Эти меры позволят еще более укрепить систему нашей общественной безопасности и значительно снизить количество преступлений", - добавил зампред Совбеза.