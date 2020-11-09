https://ria.ru/20201109/medvedev-1583772868.html

Медведев: нужно выработать допмеры по противодействию криминалу

Медведев: нужно выработать допмеры по противодействию криминалу

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости выработать дополнительные меры по противодействию криминалу, а также анонсировал ряд межведомственных РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T15:58

2020-11-09T15:58

2020-11-09T15:58

дмитрий медведев

общество

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости выработать дополнительные меры по противодействию криминалу, а также анонсировал ряд межведомственных мероприятий, направленных, в том числе, на предотвращение бюджетных хищений."Нужно не только закрепить сегодняшние результаты, но и выработать дополнительные меры по противодействию криминалу. Речь идет о проведении целого ряда межведомственных мероприятий, в том числе, связанных с предотвращением бюджетных хищений, защитой людей от цифровой преступности и миграционного криминала, вовлечением молодежи в экстремистскую и террористическую деятельность", - сказал Медведев на совещании по вопросу "О тенденциях развития криминогенной обстановки в РФ"."Эти меры позволят еще более укрепить систему нашей общественной безопасности и значительно снизить количество преступлений", - добавил зампред Совбеза.

https://ria.ru/20201109/moshennichestvo-1583771719.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, общество