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Медведев: нужно выработать допмеры по противодействию криминалу
Медведев: нужно выработать допмеры по противодействию криминалу
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости выработать дополнительные меры по противодействию криминалу, а также анонсировал ряд межведомственных РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T15:58
2020-11-09T15:58
дмитрий медведев
общество
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости выработать дополнительные меры по противодействию криминалу, а также анонсировал ряд межведомственных мероприятий, направленных, в том числе, на предотвращение бюджетных хищений."Нужно не только закрепить сегодняшние результаты, но и выработать дополнительные меры по противодействию криминалу. Речь идет о проведении целого ряда межведомственных мероприятий, в том числе, связанных с предотвращением бюджетных хищений, защитой людей от цифровой преступности и миграционного криминала, вовлечением молодежи в экстремистскую и террористическую деятельность", - сказал Медведев на совещании по вопросу "О тенденциях развития криминогенной обстановки в РФ"."Эти меры позволят еще более укрепить систему нашей общественной безопасности и значительно снизить количество преступлений", - добавил зампред Совбеза.
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РИА Новости
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дмитрий медведев, общество

Медведев: нужно выработать допмеры по противодействию криминалу

15:58 09.11.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание Международного попечительского совета Московской школы управления "Сколково"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание Международного попечительского совета Московской школы управления Сколково - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости выработать дополнительные меры по противодействию криминалу, а также анонсировал ряд межведомственных мероприятий, направленных, в том числе, на предотвращение бюджетных хищений.
"Нужно не только закрепить сегодняшние результаты, но и выработать дополнительные меры по противодействию криминалу. Речь идет о проведении целого ряда межведомственных мероприятий, в том числе, связанных с предотвращением бюджетных хищений, защитой людей от цифровой преступности и миграционного криминала, вовлечением молодежи в экстремистскую и террористическую деятельность", - сказал Медведев на совещании по вопросу "О тенденциях развития криминогенной обстановки в РФ".
"Эти меры позволят еще более укрепить систему нашей общественной безопасности и значительно снизить количество преступлений", - добавил зампред Совбеза.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
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