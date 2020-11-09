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Алтайский край
Алтайский край
https://ria.ru/20201109/lekarstva-1583776975.html
Ситуация с лекарствами от COVID-19 в аптеках Алтайского края улучшается
Ситуация с лекарствами от COVID-19 в аптеках Алтайского края улучшается
Дефицит лекарств для лечения коронавируса в аптеках Алтайского края есть, но за последнюю неделю после взаимодействия властей региона с правительством РФ и... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T16:17
2020-11-09T17:03
алтайский край
виктор томенко
здоровье - общество
алтайский край
общество
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БАРНАУЛ, 9 ноя - РИА Новости. Дефицит лекарств для лечения коронавируса в аптеках Алтайского края есть, но за последнюю неделю после взаимодействия властей региона с правительством РФ и поставщиками ситуация заметно улучшилась, сообщил губернатор региона Виктор Томенко, слова которого РИА Новости привели в управлении печати и массовых коммуникаций региона.Томенко пояснил, что запас лекарств в стационарах или для лечения больных на дому при текущем уровне заболеваемости есть примерно на месяц. Препараты регулярно закупаются за счет государства. Другая ситуация сложилась в аптеках, где у властей нет прямых рычагов воздействия на частные организации. Самые сложные в этом плане недели, по его словам, были в сентябре-октябре.Глава региона отметил, что для скорейшей стабилизации ситуации он обратился с проблемой в правительство РФ, к полпреду президента в Сибири Сергею Меняйло, в Минпромторг и Минздрав России и попросил разные варианты помощи, а также напрямую вышел на крупнейших поставщиков лекарств."И увеличение объемов сбыта - как раз результат этих переговоров… Последняя неделя показала, что пусть не с первой аптеки, но в целом набор лекарств для лечения коронавируса, ОРВИ или гриппа приобрести у нас можно. Тем не менее, ситуацию мы по-прежнему оцениваем как тяжелую и находимся в диалоге со всеми ведомствами, структурами и оптовиками", - сказал он.Губернатор добавил, что Алтайскому краю на днях из федерального бюджета было выделено 87 миллионов рублей для обеспечения лекарствами пациентов в стационарах и лечащихся дома. В настоящее время власти занимаются контрактацией, чтобы лекарства как можно быстрее дошли до нуждающихся.
https://ria.ru/20201109/putin-1583729189.html
https://ria.ru/20201013/gospital-1579540515.html
алтайский край
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виктор томенко, здоровье - общество, алтайский край, общество

Ситуация с лекарствами от COVID-19 в аптеках Алтайского края улучшается

16:17 09.11.2020 (обновлено: 17:03 09.11.2020)
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийПродажа лекарств в аптеке
Продажа лекарств в аптеке - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 9 ноя - РИА Новости. Дефицит лекарств для лечения коронавируса в аптеках Алтайского края есть, но за последнюю неделю после взаимодействия властей региона с правительством РФ и поставщиками ситуация заметно улучшилась, сообщил губернатор региона Виктор Томенко, слова которого РИА Новости привели в управлении печати и массовых коммуникаций региона.
Томенко пояснил, что запас лекарств в стационарах или для лечения больных на дому при текущем уровне заболеваемости есть примерно на месяц. Препараты регулярно закупаются за счет государства. Другая ситуация сложилась в аптеках, где у властей нет прямых рычагов воздействия на частные организации. Самые сложные в этом плане недели, по его словам, были в сентябре-октябре.

"Ажиотажный спрос привел к тому, что лекарства были сметены с полок. Там, где аптеки могли нарастить объемы закупок лекарственных препаратов и соответственно продажи, они это сделали. По оценкам Росздравнадзора и самих сетей, закупка и сбыт "тех самых" лекарств, на которые особенный спрос, увеличился примерно в три-четыре раза. Но даже это увеличение не приводит к насыщению рынка", - сказал Томенко.

Глава региона отметил, что для скорейшей стабилизации ситуации он обратился с проблемой в правительство РФ, к полпреду президента в Сибири Сергею Меняйло, в Минпромторг и Минздрав России и попросил разные варианты помощи, а также напрямую вышел на крупнейших поставщиков лекарств.
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"И увеличение объемов сбыта - как раз результат этих переговоров… Последняя неделя показала, что пусть не с первой аптеки, но в целом набор лекарств для лечения коронавируса, ОРВИ или гриппа приобрести у нас можно. Тем не менее, ситуацию мы по-прежнему оцениваем как тяжелую и находимся в диалоге со всеми ведомствами, структурами и оптовиками", - сказал он.
Губернатор добавил, что Алтайскому краю на днях из федерального бюджета было выделено 87 миллионов рублей для обеспечения лекарствами пациентов в стационарах и лечащихся дома. В настоящее время власти занимаются контрактацией, чтобы лекарства как можно быстрее дошли до нуждающихся.
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