https://ria.ru/20201109/lekarstva-1583776975.html

Ситуация с лекарствами от COVID-19 в аптеках Алтайского края улучшается

Ситуация с лекарствами от COVID-19 в аптеках Алтайского края улучшается

Дефицит лекарств для лечения коронавируса в аптеках Алтайского края есть, но за последнюю неделю после взаимодействия властей региона с правительством РФ и... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T16:17

2020-11-09T16:17

2020-11-09T17:03

алтайский край

виктор томенко

здоровье - общество

алтайский край

общество

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БАРНАУЛ, 9 ноя - РИА Новости. Дефицит лекарств для лечения коронавируса в аптеках Алтайского края есть, но за последнюю неделю после взаимодействия властей региона с правительством РФ и поставщиками ситуация заметно улучшилась, сообщил губернатор региона Виктор Томенко, слова которого РИА Новости привели в управлении печати и массовых коммуникаций региона.Томенко пояснил, что запас лекарств в стационарах или для лечения больных на дому при текущем уровне заболеваемости есть примерно на месяц. Препараты регулярно закупаются за счет государства. Другая ситуация сложилась в аптеках, где у властей нет прямых рычагов воздействия на частные организации. Самые сложные в этом плане недели, по его словам, были в сентябре-октябре.Глава региона отметил, что для скорейшей стабилизации ситуации он обратился с проблемой в правительство РФ, к полпреду президента в Сибири Сергею Меняйло, в Минпромторг и Минздрав России и попросил разные варианты помощи, а также напрямую вышел на крупнейших поставщиков лекарств."И увеличение объемов сбыта - как раз результат этих переговоров… Последняя неделя показала, что пусть не с первой аптеки, но в целом набор лекарств для лечения коронавируса, ОРВИ или гриппа приобрести у нас можно. Тем не менее, ситуацию мы по-прежнему оцениваем как тяжелую и находимся в диалоге со всеми ведомствами, структурами и оптовиками", - сказал он.Губернатор добавил, что Алтайскому краю на днях из федерального бюджета было выделено 87 миллионов рублей для обеспечения лекарствами пациентов в стационарах и лечащихся дома. В настоящее время власти занимаются контрактацией, чтобы лекарства как можно быстрее дошли до нуждающихся.

https://ria.ru/20201109/putin-1583729189.html

https://ria.ru/20201013/gospital-1579540515.html

алтайский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор томенко, здоровье - общество, алтайский край, общество