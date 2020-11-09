https://ria.ru/20201109/kupyury-1583675048.html

Как в домашних условиях обеззаразить купюры

Как в домашних условиях обеззаразить купюры

Вирусы COVID-19 могут какое-то время сохраняться на различных предметах, в том числе и на купюрах. Как банкноты дезинфицирует Центробанк и как это можно сделать РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T04:18

2020-11-09T04:18

2020-11-09T04:18

коронавирус covid-19

распространение нового коронавируса

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Вирусы COVID-19 могут какое-то время сохраняться на различных предметах, в том числе и на купюрах. Как банкноты дезинфицирует Центробанк и как это можно сделать самостоятельно, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт Союза бонистов Роман Леонов. В период эпидемии коронавируса предпочтительнее использовать бесконтактные способы оплаты покупок. Это уменьшает риск передачи инфекции через купюры. С другой стороны, есть ситуации, когда без налички не обойтись, тут на помощь приходит Центробанк, рассказал Роман Леонов. По его словам, регулятор обеззараживает купюры и отправляет их на карантин перед возвратом в обращение. Обеззаразить купюры можно и в домашних условиях. Для этого человеку нужны медицинский спирт, пульверизатор и время, считает Роман Леонов. "Гладить купюры утюгом я не вижу смысла, поскольку от этого бумага становится хрупкой и ломкой. Если регулярно гладить купюры при большой температуре, то просто-напросто они начнут ломаться, трескаться и превращаться в труху. Если человек уж очень всего боится, то он может опрыскать деньги спиртом и дать им полежать 10 минут, пока спирт высохнет. На них не будет ни одного микроба, бактерии и вируса. Налейте в пульверизатор чистый спирт, попрыскайте", – посоветовал эксперт Союза бонистов Роман Леонов в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20201108/vitamin-1583668870.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, центральный банк рф (цб рф), рубль, деньги, общество