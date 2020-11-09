https://ria.ru/20201109/kupyury-1583675048.html
Как в домашних условиях обеззаразить купюры
Как в домашних условиях обеззаразить купюры
Вирусы COVID-19 могут какое-то время сохраняться на различных предметах, в том числе и на купюрах. Как банкноты дезинфицирует Центробанк и как это можно сделать РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T04:18
2020-11-09T04:18
2020-11-09T04:18
коронавирус covid-19
распространение нового коронавируса
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рубль
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Вирусы COVID-19 могут какое-то время сохраняться на различных предметах, в том числе и на купюрах. Как банкноты дезинфицирует Центробанк и как это можно сделать самостоятельно, рассказал в интервью радио Sputnik эксперт Союза бонистов Роман Леонов. В период эпидемии коронавируса предпочтительнее использовать бесконтактные способы оплаты покупок. Это уменьшает риск передачи инфекции через купюры. С другой стороны, есть ситуации, когда без налички не обойтись, тут на помощь приходит Центробанк, рассказал Роман Леонов. По его словам, регулятор обеззараживает купюры и отправляет их на карантин перед возвратом в обращение. Обеззаразить купюры можно и в домашних условиях. Для этого человеку нужны медицинский спирт, пульверизатор и время, считает Роман Леонов. "Гладить купюры утюгом я не вижу смысла, поскольку от этого бумага становится хрупкой и ломкой. Если регулярно гладить купюры при большой температуре, то просто-напросто они начнут ломаться, трескаться и превращаться в труху. Если человек уж очень всего боится, то он может опрыскать деньги спиртом и дать им полежать 10 минут, пока спирт высохнет. На них не будет ни одного микроба, бактерии и вируса. Налейте в пульверизатор чистый спирт, попрыскайте", – посоветовал эксперт Союза бонистов Роман Леонов в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20201108/vitamin-1583668870.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, центральный банк рф (цб рф), рубль, деньги, общество
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости.
Вирусы COVID-19
могут какое-то время сохраняться на различных предметах, в том числе и на купюрах. Как банкноты дезинфицирует Центробанк и как это можно сделать самостоятельно, рассказал в интервью радио Sputnik
эксперт Союза бонистов Роман Леонов.
В период эпидемии коронавируса предпочтительнее использовать бесконтактные способы оплаты покупок. Это уменьшает риск передачи инфекции через купюры. С другой стороны, есть ситуации, когда без налички не обойтись, тут на помощь приходит Центробанк, рассказал Роман Леонов. По его словам, регулятор обеззараживает купюры и отправляет их на карантин перед возвратом в обращение.
"Насколько я знаю, китайцы юани обеззараживают на каких-то базах своего Центробанка. Наши занимаются тем же самым. Когда деньги попадают в систему расчетно-кассовых центров ЦБ (РКЦ), они в какой-то степени обеззараживаются. Потом там купюры отлеживаются несколько дней. Если мне память не изменяет, то порядка 25 дней они лежат в хранилищах. За этот срок вирус на бумаге, по данным вирусологов, умирает", – объяснил радио Sputnik эксперт.
Обеззаразить купюры можно и в домашних условиях. Для этого человеку нужны медицинский спирт, пульверизатор и время, считает Роман Леонов.
"Гладить купюры утюгом я не вижу смысла, поскольку от этого бумага становится хрупкой и ломкой. Если регулярно гладить купюры при большой температуре, то просто-напросто они начнут ломаться, трескаться и превращаться в труху. Если человек уж очень всего боится, то он может опрыскать деньги спиртом и дать им полежать 10 минут, пока спирт высохнет. На них не будет ни одного микроба, бактерии и вируса. Налейте в пульверизатор чистый спирт, попрыскайте", – посоветовал эксперт Союза бонистов Роман Леонов в интервью радио Sputnik.