https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583839305.html
В Москве за сутки умерли 68 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли 68 пациентов с коронавирусом
Еще 68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших в столице превысило 7,4 тысячи, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T23:04
2020-11-09T23:04
2020-11-09T23:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
общество
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Еще 68 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших в столице превысило 7,4 тысячи, следует из данных оперативного штаба."В Москве скончались 68 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.Таким образом, число умерших в столице достигло 7429.Днем ранее сообщалось о 72 умерших.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество