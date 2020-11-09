https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583832313.html
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило десять миллионов
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило десять миллионов
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США превысило 10 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T21:55
2020-11-09T21:55
2020-11-09T21:55
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сша
в мире
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США превысило 10 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета на 21.50 мск, число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 10 018 278. Таким образом, на страну приходится примерно пятая часть всех случаев заражения в мире (более 50,7 миллиона).По информации университета, число жертв коронавируса в США составляет 237 742. Выздоровели за все время более 3,8 миллиона человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, сша, в мире