https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583832313.html

Число случаев заражения коронавирусом в США превысило десять миллионов

Число случаев заражения коронавирусом в США превысило десять миллионов

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США превысило 10 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T21:55

2020-11-09T21:55

2020-11-09T21:55

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сша

в мире

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США превысило 10 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета на 21.50 мск, число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 10 018 278. Таким образом, на страну приходится примерно пятая часть всех случаев заражения в мире (более 50,7 миллиона).По информации университета, число жертв коронавируса в США составляет 237 742. Выздоровели за все время более 3,8 миллиона человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, сша, в мире