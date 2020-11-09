https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583829163.html
В Подмосковье продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет
В Подмосковье продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет
Режим самоизоляции для жителей Подмосковья старше 65 лет, а также лиц с рядом хронических заболеваний, продлён до 29 ноября, следует из постановления... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T21:22
2020-11-09T21:22
2020-11-09T21:41
андрей воробьев
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Режим самоизоляции для жителей Подмосковья старше 65 лет, а также лиц с рядом хронических заболеваний, продлён до 29 ноября, следует из постановления губернатора региона Андрея Воробьева, опубликованного на сайте областного правительства."В абзаце первом пункта 51 слова "15 ноября" (о соблюдении режима самоизоляции жителей 65+ и лиц с хроническими заболеваниями - ред.) заменить словами "29 ноября", - следует из документа.Ранее самоизоляция для указанной категории граждан действовала до 15 ноября.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей воробьев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество