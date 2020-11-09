https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583806497.html

Диетолог дала советы по питанию при коронавирусе

Диетолог дала советы по питанию при коронавирусе

Главный внештатный диетолог департамента здравоохранения Тюменской области Елена Дороднева рассказала о правильном питании при лечении от COVID-19. Ее цитирует... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T18:36

2020-11-09T18:36

2020-11-09T22:47

коронавирус covid-19

здоровье

тюменская область

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Главный внештатный диетолог департамента здравоохранения Тюменской области Елена Дороднева рассказала о правильном питании при лечении от COVID-19. Ее цитирует агентство "Тюменская линия".Специалист отметила, что болезнь, сопряженная с повышением температуры и лихорадкой, приводит к огромной затрате энергии и активации обмена веществ.Дороднева уточнила, что в рационе должно быть достаточное количество жидкости: вода, морс, отвар шиповника, компоты из сухофруктов. Их лучше приготовить дома. В напиток не рекомендуется добавлять сахар, убеждена эксперт."Это очень важно при респираторных и вирусных заболеваниях, сопряженных с повышением температуры, при которых не нужно употреблять много сладкого и сахара", — пояснила она.Пищу также рекомендуется принимать в жидком виде."Куриный бульон, жидкие молочные каши, картофельное пюре. Вот такая, как бы детская еда, небольшими порциями", — сказала диетолог.

https://ria.ru/20201109/pevitsa-1583759165.html

тюменская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье, тюменская область