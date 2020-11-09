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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583759079.html
В США за сутки выявили свыше 105 тысяч новых случаев COVID-19
В США за сутки выявили свыше 105 тысяч новых случаев COVID-19
Более 105 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявили в США за последние сутки, скончались еще 457 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса,... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T14:50
2020-11-09T14:50
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сша
в мире
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Более 105 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявили в США за последние сутки, скончались еще 457 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, медики в США за минувшие 24 часа зафиксировали 105 927 новых случаев заражения. Днем ранее было выявлено более 126 тысяч новых зараженных, что стало рекордным показателем с начала эпидемии.Всего в США зарегистрировали 9 972 333 случая заражения коронавирусом, скончались свыше 237 тысяч пациентов с подтвержденным заболеванием, выздоровели более 3,8 миллиона.Во всем мире, как сообщает университет Хопкинса, коронавирусом заразились свыше 50 миллионов человек, из них скончались более одного миллиона зараженных. Выздоровели свыше 33 миллионов инфицированных. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире

В США за сутки выявили свыше 105 тысяч новых случаев COVID-19

14:50 09.11.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкМедицинские работники доставили женщину в больницу на Манхэттене в Нью-Йорке
Медицинские работники доставили женщину в больницу на Манхэттене в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Более 105 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявили в США за последние сутки, скончались еще 457 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, медики в США за минувшие 24 часа зафиксировали 105 927 новых случаев заражения. Днем ранее было выявлено более 126 тысяч новых зараженных, что стало рекордным показателем с начала эпидемии.
Всего в США зарегистрировали 9 972 333 случая заражения коронавирусом, скончались свыше 237 тысяч пациентов с подтвержденным заболеванием, выздоровели более 3,8 миллиона.
Во всем мире, как сообщает университет Хопкинса, коронавирусом заразились свыше 50 миллионов человек, из них скончались более одного миллиона зараженных. Выздоровели свыше 33 миллионов инфицированных.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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