https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583747796.html
Мишустин призвал к более быстрой диагностике инфекционных заболеваний
Мишустин призвал к более быстрой диагностике инфекционных заболеваний
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что важно проводить диагностику инфекционных заболеваний в РФ в более сжатые сроки. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T14:05
2020-11-09T14:05
2020-11-09T14:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что важно проводить диагностику инфекционных заболеваний в РФ в более сжатые сроки."Важно проводить диагностику не только этого, но и других инфекционных заболеваний в более сжатые сроки, прогнозировать эпидемиологическую ситуацию в стране и на основе таких данных принимать эффективные меры профилактики", - заявил Мишустин в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, михаил мишустин, общество