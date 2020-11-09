https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583747796.html

Мишустин призвал к более быстрой диагностике инфекционных заболеваний

Мишустин призвал к более быстрой диагностике инфекционных заболеваний

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что важно проводить диагностику инфекционных заболеваний в РФ в более сжатые сроки. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T14:05

2020-11-09T14:05

2020-11-09T14:05

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

михаил мишустин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581541445_0:118:2910:1756_1400x0_80_0_0_66da4e1bafedac01819a7caed658cf41.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что важно проводить диагностику инфекционных заболеваний в РФ в более сжатые сроки."Важно проводить диагностику не только этого, но и других инфекционных заболеваний в более сжатые сроки, прогнозировать эпидемиологическую ситуацию в стране и на основе таких данных принимать эффективные меры профилактики", - заявил Мишустин в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, михаил мишустин, общество