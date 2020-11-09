https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583747681.html

Попова призвала ужесточить меры по COVID-19 в пяти регионах

Попова призвала ужесточить меры по COVID-19 в пяти регионах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова указала на необходимость ужесточить ограничения в регионах, где показатели заболеваемости COVID-19 превышают средний по... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T14:05

2020-11-09T14:05

2020-11-10T00:05

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

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коронавирусы

здоровье - общество

пенза

общество

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова указала на необходимость ужесточить ограничения в регионах, где показатели заболеваемости COVID-19 превышают средний по стране.По данным ведомства, к ним относятся Магаданская, Архангельская, Ульяновская, Сахалинская, Костромская, Иркутская, Пензенская области, Карачаево-Черкесская Республика, Коми, Хакасия, Ингушетия, Забайкальский край.Как отметила Попова, в этих субъектах административные санкции против нарушителей режима практически не применяются.В Кремле ранее назвали тревожной ситуацию с коронавирусом в России. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в ряде регионов система здравоохранения уже перегружена.Три дня подряд в стране регистрируют более двадцати тысяч новых инфицированных. Наибольшее число заболевших в Москве — 6897 пациентов (накануне было 5751). Следом идут Санкт-Петербург (1403) и Московская область (660). Наименьшее число зафиксировали в Еврейской автономной области (42), Чечне (37) и Ненецком автономном округе (пять). Темп прироста составляет 1,2 процента.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583721935.html

пенза

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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