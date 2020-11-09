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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583745981.html
Мурашко рассказал о помощи регионам в организации лечения от COVID-19
Мурашко рассказал о помощи регионам в организации лечения от COVID-19
Бригады специалистов из федеральных центров и Минздрава работают в 10 регионах для помощи в организации лечения от COVID-19, заявил глава министерства... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T13:59
2020-11-09T14:18
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Бригады специалистов из федеральных центров и Минздрава работают в 10 регионах для помощи в организации лечения от COVID-19, заявил глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко."Система организации помощи в регионе является ключевой. Для этого сегодня в 10 регионах, включая воскресные дни, работают бригады специалистов из федеральных центров и Министерства здравоохранения для отлаживания помощи субъектам РФ именно в принципах организации (лечения от коронавируса)", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество

Мурашко рассказал о помощи регионам в организации лечения от COVID-19

13:59 09.11.2020 (обновлено: 14:18 09.11.2020)
 
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациент в реанимационной палате в ковид-госпитале в Белгородской области
Медицинские работники и пациент в реанимационной палате в ковид-госпитале в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Антон Вергун
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Бригады специалистов из федеральных центров и Минздрава работают в 10 регионах для помощи в организации лечения от COVID-19, заявил глава министерства здравоохранения Михаил Мурашко.
"Система организации помощи в регионе является ключевой. Для этого сегодня в 10 регионах, включая воскресные дни, работают бригады специалистов из федеральных центров и Министерства здравоохранения для отлаживания помощи субъектам РФ именно в принципах организации (лечения от коронавируса)", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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