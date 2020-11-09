https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583745821.html
Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России
Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России остается крайне напряженной, только в четырех регионах наблюдается замедление, в 46 отмечается стабилизация, заявила глава... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T13:59
2020-11-09T13:59
2020-11-09T14:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России остается крайне напряженной, только в четырех регионах наблюдается замедление, в 46 отмечается стабилизация, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Динамическое наблюдение, эпидемиологический надзор показывают, что ситуация остается крайне напряженной. В двух субъектах только мы видим фазу снижения заболеваемости. В стадии стабилизации – 46 субъектов, замедление роста – в четырех субъектах, и продолжается рост в 33 субъектах", - сказала она на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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