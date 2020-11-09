https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583745821.html

Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России

Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России остается крайне напряженной, только в четырех регионах наблюдается замедление, в 46 отмечается стабилизация, заявила глава... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T13:59

2020-11-09T13:59

2020-11-09T14:12

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332912_0:301:3105:2048_1400x0_80_0_0_258fa5cfe7c35cd71b302138a7ccc2ce.jpg

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России остается крайне напряженной, только в четырех регионах наблюдается замедление, в 46 отмечается стабилизация, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Динамическое наблюдение, эпидемиологический надзор показывают, что ситуация остается крайне напряженной. В двух субъектах только мы видим фазу снижения заболеваемости. В стадии стабилизации – 46 субъектов, замедление роста – в четырех субъектах, и продолжается рост в 33 субъектах", - сказала она на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, общество