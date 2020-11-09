https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583745643.html
Мишустин поручил быстро реагировать на сигналы о ситуации с COVID-19
Мишустин поручил быстро реагировать на сигналы о ситуации с COVID-19
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил ведомствам быстро реагировать на поступающие сигналы о ситуации с обеспечением лекарственными препаратами... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T13:58
2020-11-09T13:58
2020-11-09T14:21
михаил мурашко
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил ведомствам быстро реагировать на поступающие сигналы о ситуации с обеспечением лекарственными препаратами от коронавируса."Хорошо, что такая линия, о которой вы (глава Минздрава Михаил Мурашко - ред.) говорили, подготовлена в короткие сроки, сейчас особенно важно стабильное обеспечение аптек и лечебной сети лекарственными препаратами. Спрос на них очень вырос и все это видят. Прошу не только контролировать ее работу, но и быстро реагировать на соответственно поступающие сигналы", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19."А что касается вопросов обеспечения медицинской продукцией, в том числе и функционирование систем маркировки, я просил здесь Минпромторг организовать специальную горячую линию для регионов, аптек и дистрибьюторов, важно здесь наладить оперативное реагирование, чтобы все необходимые иделия и препараты были в продаже", - добавил он.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583748282.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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