https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583743808.html

Мишустин дал поручения главе Минздрава по лекарствам для больных COVID-19

Мишустин дал поручения главе Минздрава по лекарствам для больных COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главам регионов лично контролировать обеспеченность лекарствами тех, кто... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T13:49

2020-11-09T13:49

2020-11-09T13:59

распространение нового коронавируса

михаил мурашко

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главам регионов лично контролировать обеспеченность лекарствами тех, кто лечится от коронавируса на дому.Он отметил, что средства доведены, и в каждом субъекте нужно обеспечить все необходимое деля лечения - это и средства защиты, и тесты, и медикаменты."Прошу министра здравоохранения и руководителей регионов лично контролировать, как обеспечиваются медицинские учреждения и люди, которые лечатся на дому, они должны получать лекарства сразу после постановки диагноза, а не ходить по аптекам", - сказал Мишустин в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мурашко, михаил мишустин, общество