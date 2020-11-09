https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583743808.html
Мишустин дал поручения главе Минздрава по лекарствам для больных COVID-19
Мишустин дал поручения главе Минздрава по лекарствам для больных COVID-19
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главам регионов лично контролировать обеспеченность лекарствами тех, кто... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T13:49
2020-11-09T13:49
2020-11-09T13:59
распространение нового коронавируса
михаил мурашко
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главам регионов лично контролировать обеспеченность лекарствами тех, кто лечится от коронавируса на дому.Он отметил, что средства доведены, и в каждом субъекте нужно обеспечить все необходимое деля лечения - это и средства защиты, и тесты, и медикаменты."Прошу министра здравоохранения и руководителей регионов лично контролировать, как обеспечиваются медицинские учреждения и люди, которые лечатся на дому, они должны получать лекарства сразу после постановки диагноза, а не ходить по аптекам", - сказал Мишустин в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мурашко, михаил мишустин, общество