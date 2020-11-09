В Кремле назвали ситуацию с COVID-19 тревожной
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России остается тревожной, правительственный штаб ежечасно занимается этими вопросами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы уже говорили, что ситуация действительно остается тревожной. Правительственный штаб занимается этой ситуацией ежечасно. Особое внимание на регионы, где уже испытывается перегрузка системы здравоохранения. Вы знаете, что были выделены дополнительные средства для этого правительством", - сказал Песков журналистам в понедельник.
"Не все страны идут на локдаун, многие страны имеют необходимый потенциал для того, чтобы избежать полной остановки экономики, но в то же время точечно вводятся определенные ограничения в различных регионах в рамках тех особых полномочий, которые ранее были предоставлены главам регионов", - добавил он, отвечая на вопрос о том, не опасаются ли в Кремле, что в какой-то момент может стать слишком поздно и система здравоохранения очень быстро может быть перегружена, если не ввести локдаун.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1" сообщил, что стабилизации ситуации по COVID-19 на определенном уровне не произошло, динамика вновь наращивается.
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