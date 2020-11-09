https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583721935.html

В Кремле назвали ситуацию с COVID-19 тревожной

В Кремле назвали ситуацию с COVID-19 тревожной

Ситуация с коронавирусом в России остается тревожной, правительственный штаб ежечасно занимается этими вопросами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T12:19

2020-11-09T12:19

2020-11-09T12:19

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

сергей собянин

дмитрий песков

москва

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России остается тревожной, правительственный штаб ежечасно занимается этими вопросами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Не все страны идут на локдаун, многие страны имеют необходимый потенциал для того, чтобы избежать полной остановки экономики, но в то же время точечно вводятся определенные ограничения в различных регионах в рамках тех особых полномочий, которые ранее были предоставлены главам регионов", - добавил он, отвечая на вопрос о том, не опасаются ли в Кремле, что в какой-то момент может стать слишком поздно и система здравоохранения очень быстро может быть перегружена, если не ввести локдаун.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1" сообщил, что стабилизации ситуации по COVID-19 на определенном уровне не произошло, динамика вновь наращивается. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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