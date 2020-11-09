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https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583701948.html
В Москве за сутки госпитализировали 1104 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1104 пациента с COVID-19
За последние сутки в Москве госпитализированы 1104 пациента с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 349 человек, сообщил столичный оперативный штаб по контролю РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T11:00
2020-11-09T11:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
общество
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы 1104 пациента с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 349 человек, сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечается, что 15% среди заболевших - дети, 42% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,3% – от 46 до 65 лет, еще 10,1% - от 66 до 79 лет. Также 3,6% среди заболевших - люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество

В Москве за сутки госпитализировали 1104 пациента с COVID-19

11:00 09.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаботник скорой помощи и пациент у больницы в Коммунарке
Работник скорой помощи и пациент у больницы в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы 1104 пациента с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 349 человек, сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В столице подтверждено 6897 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1104 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 349 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 15% среди заболевших - дети, 42% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,3% – от 46 до 65 лет, еще 10,1% - от 66 до 79 лет. Также 3,6% среди заболевших - люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус в Москве: новые ограничения - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
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