https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583701948.html
В Москве за сутки госпитализировали 1104 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1104 пациента с COVID-19
За последние сутки в Москве госпитализированы 1104 пациента с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 349 человек, сообщил столичный оперативный штаб по контролю РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T11:00
2020-11-09T11:00
2020-11-09T11:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
общество
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы 1104 пациента с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 349 человек, сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечается, что 15% среди заболевших - дети, 42% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,3% – от 46 до 65 лет, еще 10,1% - от 66 до 79 лет. Также 3,6% среди заболевших - люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество