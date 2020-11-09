https://ria.ru/20201109/koronavirus-1583701948.html

В Москве за сутки госпитализировали 1104 пациента с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1104 пациента с COVID-19

За последние сутки в Москве госпитализированы 1104 пациента с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 349 человек, сообщил столичный оперативный штаб по контролю РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T11:00

2020-11-09T11:00

2020-11-09T11:00

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы 1104 пациента с COVID-19, на ИВЛ в больницах находятся 349 человек, сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечается, что 15% среди заболевших - дети, 42% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,3% – от 46 до 65 лет, еще 10,1% - от 66 до 79 лет. Также 3,6% среди заболевших - люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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