https://ria.ru/20201109/koloniya-1583826667.html
Заключенный рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Заключенный рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Заключенный из Белгородской колонии № 4, куда якобы собираются отправить отбывать наказание Михаила Ефремова, рассказал об условиях содержания в исправительном... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T20:58
2020-11-09T20:58
2020-11-09T22:42
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
происшествия
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Заключенный из Белгородской колонии № 4, куда якобы собираются отправить отбывать наказание Михаила Ефремова, рассказал об условиях содержания в исправительном учреждении и что ждет там актера.Он добавил, что в колонии есть возможность мыться каждый день, а также отметил медсанчасть и библиотеку."Кормят на троечку. Но мне лично нравится горячее — удачными бывают супы и щи", — продолжил залюченный.Он рассказал, что в колонии можно заказать пельмени, а потом самому сварить их в удобное время. Он также похвалил выпечку.При этом заключенный пожаловался на очень строгие правила в исправительном учреждении.Кроме того, по словам собеседника, в колонии дают очень мало времени на завтрак и иногда приходится перерабатывать."Так что свободного времени немного остается. Как его использовать? Позвонить по таксомату родным, посмотреть телевизор в большой комнате вместе со всеми, почитать, письмо написать", — рассказал он.Другой заключенный рассказал, что в колонии нет театральной жизни, зато есть возможность заниматься спортом.ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня в центре Москвы. Актер на своем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Садовом кольце и столкнулся с фургоном "Лада". За его рулем находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позже мужчина скончался в больнице от полученных травм.Экспертиза показала, что Ефремов был пьян. В сентябре Пресненский районный суд Москвы приговорил его к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок на полгода.
https://radiosputnik.ria.ru/20201107/efremov-1583518644.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, происшествия
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости.
Заключенный из Белгородской колонии № 4, куда якобы собираются отправить отбывать наказание Михаила Ефремова
, рассказал об условиях содержания в исправительном учреждении и что ждет там актера.
"Есть здесь свои плюсы и минусы. Из плюсов — спальные помещения с большими окнами, на которых нет решеток", — рассказал собеседник газеты "МК".
Он добавил, что в колонии есть возможность мыться каждый день, а также отметил медсанчасть и библиотеку.
"Кормят на троечку. Но мне лично нравится горячее — удачными бывают супы и щи", — продолжил залюченный.
Он рассказал, что в колонии можно заказать пельмени, а потом самому сварить их в удобное время. Он также похвалил выпечку.
При этом заключенный пожаловался на очень строгие правила в исправительном учреждении.
"Распорядок дня жесткий: все должны в шесть ровно встать, а в 6:15 уже умытые, одетые делать зарядку. А еще за эти 15 минут нужно заправить кровать так, чтобы ни одной складочки не было", — поделился он.
Кроме того, по словам собеседника, в колонии дают очень мало времени на завтрак и иногда приходится перерабатывать.
"Так что свободного времени немного остается. Как его использовать? Позвонить по таксомату родным, посмотреть телевизор в большой комнате вместе со всеми, почитать, письмо написать", — рассказал он.
Другой заключенный рассказал, что в колонии нет театральной жизни, зато есть возможность заниматься спортом.
ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня в центре Москвы
. Актер на своем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Садовом кольце и столкнулся с фургоном "Лада". За его рулем находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров
. Позже мужчина скончался в больнице от полученных травм.
Экспертиза показала, что Ефремов был пьян. В сентябре Пресненский районный суд Москвы приговорил его к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок на полгода.