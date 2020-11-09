Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201109/koloniya-1583826667.html
Заключенный рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Заключенный рассказал, что ждет Ефремова в колонии
Заключенный из Белгородской колонии № 4, куда якобы собираются отправить отбывать наказание Михаила Ефремова, рассказал об условиях содержания в исправительном... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T20:58
2020-11-09T22:42
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580992121_0:36:1692:988_1400x0_80_0_0_c0719a2c9736bc1567b5707a2c10b225.jpg
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Заключенный из Белгородской колонии № 4, куда якобы собираются отправить отбывать наказание Михаила Ефремова, рассказал об условиях содержания в исправительном учреждении и что ждет там актера.Он добавил, что в колонии есть возможность мыться каждый день, а также отметил медсанчасть и библиотеку."Кормят на троечку. Но мне лично нравится горячее — удачными бывают супы и щи", — продолжил залюченный.Он рассказал, что в колонии можно заказать пельмени, а потом самому сварить их в удобное время. Он также похвалил выпечку.При этом заключенный пожаловался на очень строгие правила в исправительном учреждении.Кроме того, по словам собеседника, в колонии дают очень мало времени на завтрак и иногда приходится перерабатывать."Так что свободного времени немного остается. Как его использовать? Позвонить по таксомату родным, посмотреть телевизор в большой комнате вместе со всеми, почитать, письмо написать", — рассказал он.Другой заключенный рассказал, что в колонии нет театральной жизни, зато есть возможность заниматься спортом.ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня в центре Москвы. Актер на своем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Садовом кольце и столкнулся с фургоном "Лада". За его рулем находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позже мужчина скончался в больнице от полученных травм.Экспертиза показала, что Ефремов был пьян. В сентябре Пресненский районный суд Москвы приговорил его к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок на полгода.
https://radiosputnik.ria.ru/20201107/efremov-1583518644.html
https://ria.ru/20201108/efremov-1583594588.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580992121_305:0:1672:1025_1400x0_80_0_0_9f7c49bf096ed7f0913e14a4157c8f30.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, происшествия

Заключенный рассказал, что ждет Ефремова в колонии

20:58 09.11.2020 (обновлено: 22:42 09.11.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Заключенный из Белгородской колонии № 4, куда якобы собираются отправить отбывать наказание Михаила Ефремова, рассказал об условиях содержания в исправительном учреждении и что ждет там актера.

"Есть здесь свои плюсы и минусы. Из плюсов — спальные помещения с большими окнами, на которых нет решеток", — рассказал собеседник газеты "МК".

Он добавил, что в колонии есть возможность мыться каждый день, а также отметил медсанчасть и библиотеку.
"Кормят на троечку. Но мне лично нравится горячее — удачными бывают супы и щи", — продолжил залюченный.
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
7 ноября, 14:41
Пройти "муки и ад". Глава МВД России высказался о деле Ефремова
Он рассказал, что в колонии можно заказать пельмени, а потом самому сварить их в удобное время. Он также похвалил выпечку.
При этом заключенный пожаловался на очень строгие правила в исправительном учреждении.

"Распорядок дня жесткий: все должны в шесть ровно встать, а в 6:15 уже умытые, одетые делать зарядку. А еще за эти 15 минут нужно заправить кровать так, чтобы ни одной складочки не было", — поделился он.

Кроме того, по словам собеседника, в колонии дают очень мало времени на завтрак и иногда приходится перерабатывать.
"Так что свободного времени немного остается. Как его использовать? Позвонить по таксомату родным, посмотреть телевизор в большой комнате вместе со всеми, почитать, письмо написать", — рассказал он.
Другой заключенный рассказал, что в колонии нет театральной жизни, зато есть возможность заниматься спортом.
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
Вчера, 10:22
Правозащитник рассказал об "особых условиях" для Ефремова в колонии
ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня в центре Москвы. Актер на своем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Садовом кольце и столкнулся с фургоном "Лада". За его рулем находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позже мужчина скончался в больнице от полученных травм.
Экспертиза показала, что Ефремов был пьян. В сентябре Пресненский районный суд Москвы приговорил его к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок на полгода.
 
ДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияМихаил ЕфремовПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:36В США назвали условия начала процесса передачи власти Байдену
00:30В Баку заявили, что сбитый Ми-24 летел вне зоны радарного обнаружения ПВО
00:21Министр обороны Азербайджана направил Шойгу письмо с соболезнованиями
00:18Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником
00:14Путин назвал главный критерий эффективности органов внутренних дел
00:10МИД позитивно оценил признание Баку вины в инциденте с российским Ми-24
00:08Азербайджан обвинил Армению в обстреле города Тертер
23:52Армянские силовики оцепили место падения российского вертолета
23:47Азербайджан приступил к расследованию инцидента с российским вертолетом
23:39Киев подготовит документ по Донбассу в рамках Будапештского меморандума
23:36Ереван назвал ЧП с Ми-24 "посягательством Баку против российских военных"
23:30В Армении возбудили дело из-за крушения российского вертолета
23:23Британский медик назвал срок появления иммунитета после вакцинирования
23:12МИД Британии счел необоснованной высылку дипломатов из Белоруссии
23:09В Польше заявили, что "Газпром" подал заявку на пересмотр цены на газ
23:06Трамп пообещал обнародовать "шокирующие" данные о голосовании в Неваде
23:04В Москве за сутки умерли 68 пациентов с коронавирусом
22:43Спецпредставитель США по Сирии Джеффри покинет должность
22:39В Подмосковье приостановят действие студенческих транспортных карт
22:27СМИ: Трамп будет снова баллотироваться в президенты
Лента новостейМолния