https://ria.ru/20201109/koloniya-1583826667.html

Заключенный рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Заключенный рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Заключенный из Белгородской колонии № 4, куда якобы собираются отправить отбывать наказание Михаила Ефремова, рассказал об условиях содержания в исправительном... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T20:58

2020-11-09T20:58

2020-11-09T22:42

дтп с участием михаила ефремова

россия

михаил ефремов

происшествия

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Заключенный из Белгородской колонии № 4, куда якобы собираются отправить отбывать наказание Михаила Ефремова, рассказал об условиях содержания в исправительном учреждении и что ждет там актера.Он добавил, что в колонии есть возможность мыться каждый день, а также отметил медсанчасть и библиотеку."Кормят на троечку. Но мне лично нравится горячее — удачными бывают супы и щи", — продолжил залюченный.Он рассказал, что в колонии можно заказать пельмени, а потом самому сварить их в удобное время. Он также похвалил выпечку.При этом заключенный пожаловался на очень строгие правила в исправительном учреждении.Кроме того, по словам собеседника, в колонии дают очень мало времени на завтрак и иногда приходится перерабатывать."Так что свободного времени немного остается. Как его использовать? Позвонить по таксомату родным, посмотреть телевизор в большой комнате вместе со всеми, почитать, письмо написать", — рассказал он.Другой заключенный рассказал, что в колонии нет театральной жизни, зато есть возможность заниматься спортом.ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня в центре Москвы. Актер на своем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Садовом кольце и столкнулся с фургоном "Лада". За его рулем находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позже мужчина скончался в больнице от полученных травм.Экспертиза показала, что Ефремов был пьян. В сентябре Пресненский районный суд Москвы приговорил его к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок на полгода.

https://radiosputnik.ria.ru/20201107/efremov-1583518644.html

https://ria.ru/20201108/efremov-1583594588.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, происшествия