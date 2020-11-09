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Экс-депутат лишился элитного имущества, не сумев объяснить свои доходы
Экс-депутат лишился элитного имущества, не сумев объяснить свои доходы
Бывшего депутата Балтачевского района Башкирии Виля Шафикова лишили трех элитных квартир и машины, поскольку он не смог объяснить, на какие доходы купил... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T15:47
2020-11-09T16:11
республика башкортостан
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Бывшего депутата Балтачевского района Башкирии Виля Шафикова лишили трех элитных квартир и машины, поскольку он не смог объяснить, на какие доходы купил имущество, сообщает сайт ProUfu.ru.По данным прокуратуры, чиновник приобрел в 2016-2018 годах собственность на сумму более 18 миллионов рублей. При этом, по данным налоговой службы, он заработал за 2018 год всего 193 тысячи рублей, а супруга — 165 тысяч.Шафиков не смог подтвердить законность происхождения дорогих покупок во время прокурорской проверки, поэтому надзорное ведомство обратилось в суд для обращения его имущества в доход государства.Иск удовлетворили. Экс-чиновник попытался оспорить это решение в Верховном суде, который оставил решение нижестоящей инстанции без изменений.
https://realty.ria.ru/20201102/omsk-1582610869.html
республика башкортостан
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республика башкортостан

Экс-депутат лишился элитного имущества, не сумев объяснить свои доходы

15:47 09.11.2020 (обновлено: 16:11 09.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Бывшего депутата Балтачевского района Башкирии Виля Шафикова лишили трех элитных квартир и машины, поскольку он не смог объяснить, на какие доходы купил имущество, сообщает сайт ProUfu.ru.
По данным прокуратуры, чиновник приобрел в 2016-2018 годах собственность на сумму более 18 миллионов рублей. При этом, по данным налоговой службы, он заработал за 2018 год всего 193 тысячи рублей, а супруга — 165 тысяч.
Шафиков не смог подтвердить законность происхождения дорогих покупок во время прокурорской проверки, поэтому надзорное ведомство обратилось в суд для обращения его имущества в доход государства.
Иск удовлетворили. Экс-чиновник попытался оспорить это решение в Верховном суде, который оставил решение нижестоящей инстанции без изменений.
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