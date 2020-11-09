https://ria.ru/20201109/imuschestvo-1583770809.html

Экс-депутат лишился элитного имущества, не сумев объяснить свои доходы

Экс-депутат лишился элитного имущества, не сумев объяснить свои доходы

Бывшего депутата Балтачевского района Башкирии Виля Шафикова лишили трех элитных квартир и машины, поскольку он не смог объяснить, на какие доходы купил... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T15:47

2020-11-09T15:47

2020-11-09T16:11

республика башкортостан

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МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Бывшего депутата Балтачевского района Башкирии Виля Шафикова лишили трех элитных квартир и машины, поскольку он не смог объяснить, на какие доходы купил имущество, сообщает сайт ProUfu.ru.По данным прокуратуры, чиновник приобрел в 2016-2018 годах собственность на сумму более 18 миллионов рублей. При этом, по данным налоговой службы, он заработал за 2018 год всего 193 тысячи рублей, а супруга — 165 тысяч.Шафиков не смог подтвердить законность происхождения дорогих покупок во время прокурорской проверки, поэтому надзорное ведомство обратилось в суд для обращения его имущества в доход государства.Иск удовлетворили. Экс-чиновник попытался оспорить это решение в Верховном суде, который оставил решение нижестоящей инстанции без изменений.

https://realty.ria.ru/20201102/omsk-1582610869.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика башкортостан