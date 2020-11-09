https://ria.ru/20201109/gruziya-1583671139.html
Грузинская оппозиция анонсировала очередную акцию протеста в понедельник
Грузинская оппозиция анонсировала очередную акцию протеста в понедельник
Лидер грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия заявил, что призывает всех сторонников вновь собраться на акции протеста в... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T00:41
2020-11-09T00:41
2020-11-09T08:55
парламентские выборы в грузии — 2020
единое национальное движение
тбилиси
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 9 ноя - РИА Новости. Лидер грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия заявил, что призывает всех сторонников вновь собраться на акции протеста в понедельник на площади Руставели в Тбилиси.Грузинская оппозиция, которая протестует против итогов прошедших 31 октября парламентских выборов, в воскресенье днем провела многотысячную акцию на проспекте Руставели перед зданием парламента. Они требовали отставки главы ЦИК Тамары Жвания и назначение новых парламентских выборов. К вечеру протестующие переместились к зданию ЦИК, которое они планировали блокировать. Полиция два раз разогнала митинг водометами, есть пострадавшие."Завтра в шесть вечера (17.00 мск) ждем всех на проспекте Руставели. Будем бороться до конца. Завтра соберется вся нация, а не только оппозиция", - заявил Мелия журналистам.
https://ria.ru/20201108/gruziya-1583651194.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Стычки митингующих с полицией в Тбилиси. Кадры МВД Грузии
МВД Грузии публикует на своем сайте кадры, объясняя законность использования водомета против митингующей оппозиции. Против протестующих полиция второй раз за вечер использует водомет. Из здания ЦИК вышел спецназ, но силу пока не применяет.
2020-11-09T00:41
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
парламентские выборы в грузии — 2020, единое национальное движение, тбилиси, грузия, в мире