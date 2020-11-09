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https://ria.ru/20201109/gruziya-1583671139.html
Грузинская оппозиция анонсировала очередную акцию протеста в понедельник
Грузинская оппозиция анонсировала очередную акцию протеста в понедельник
Лидер грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия заявил, что призывает всех сторонников вновь собраться на акции протеста в... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T00:41
2020-11-09T08:55
парламентские выборы в грузии — 2020
единое национальное движение
тбилиси
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 9 ноя - РИА Новости. Лидер грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия заявил, что призывает всех сторонников вновь собраться на акции протеста в понедельник на площади Руставели в Тбилиси.Грузинская оппозиция, которая протестует против итогов прошедших 31 октября парламентских выборов, в воскресенье днем провела многотысячную акцию на проспекте Руставели перед зданием парламента. Они требовали отставки главы ЦИК Тамары Жвания и назначение новых парламентских выборов. К вечеру протестующие переместились к зданию ЦИК, которое они планировали блокировать. Полиция два раз разогнала митинг водометами, есть пострадавшие."Завтра в шесть вечера (17.00 мск) ждем всех на проспекте Руставели. Будем бороться до конца. Завтра соберется вся нация, а не только оппозиция", - заявил Мелия журналистам.
https://ria.ru/20201108/gruziya-1583651194.html
тбилиси
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Стычки митингующих с полицией в Тбилиси. Кадры МВД Грузии
МВД Грузии публикует на своем сайте кадры, объясняя законность использования водомета против митингующей оппозиции. Против протестующих полиция второй раз за вечер использует водомет. Из здания ЦИК вышел спецназ, но силу пока не применяет.
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парламентские выборы в грузии — 2020, единое национальное движение, тбилиси, грузия, в мире

Грузинская оппозиция анонсировала очередную акцию протеста в понедельник

00:41 09.11.2020 (обновлено: 08:55 09.11.2020)
 
© Sputnik / СтрингерУчастники акции оппозиции в Тбилиси
Участники акции оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© Sputnik / Стрингер
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 9 ноя - РИА Новости. Лидер грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия заявил, что призывает всех сторонников вновь собраться на акции протеста в понедельник на площади Руставели в Тбилиси.
Грузинская оппозиция, которая протестует против итогов прошедших 31 октября парламентских выборов, в воскресенье днем провела многотысячную акцию на проспекте Руставели перед зданием парламента. Они требовали отставки главы ЦИК Тамары Жвания и назначение новых парламентских выборов. К вечеру протестующие переместились к зданию ЦИК, которое они планировали блокировать. Полиция два раз разогнала митинг водометами, есть пострадавшие.
"Завтра в шесть вечера (17.00 мск) ждем всех на проспекте Руставели. Будем бороться до конца. Завтра соберется вся нация, а не только оппозиция", - заявил Мелия журналистам.
Акция протеста оппозиции в Тбилиси. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
8 ноября, 20:14
Власти Грузии назвали условие для встречи с оппозицией
 
Парламентские выборы в Грузии — 2020Единое национальное движениеТбилисиГрузияВ мире
 
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