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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201109/gospitalizatsiya-1583770970.html
На Украине запретили плановые операции и госпитализации
На Украине запретили плановые операции и госпитализации
Все плановые операции и госпитализации с понедельника запрещены на Украине в связи с ростом заболеваемости коронавирусом СOVID-19, заявил главный санитарный... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T16:01
2020-11-09T16:01
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
украина
общество
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КИЕВ, 9 ноя – РИА Новости. Все плановые операции и госпитализации с понедельника запрещены на Украине в связи с ростом заболеваемости коронавирусом СOVID-19, заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко."Только что завершились два селекторных совещания – одно под руководством президента Украины, второе под руководством заместителя руководителя офиса президента с областными государственными администрациями. По результатам этих селекторных совещаний принято решение, что Украина переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни… С понедельника все плановые операции, плановые госпитализации запрещены в наших больницах", - сказал Ляшко. Трансляция велась на Youtube-канале кабмина.Он отметил, что больницы на Украине будут принимать исключительно пациентов, которым требуется неотложная помощь, и зараженных коронавирусом.Ляшко также сообщил, что власти и дальше работают над увеличением количества мест в больницах для инфицированных коронавирусом. "Сегодня нам поставлена задача увеличить срочно вместо 50 тысяч коек, которые у нас были до этого готовы принимать больных с коронавирусом, до 80 тысяч коек", - сказал он, добавив, что 80% из этих коек (60 тысяч) будут обеспечены подачей кислорода.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 469 018 человек, выздоровели 209 143 заболевших, летальных случаев – 8565.РИА Новости - Все плановые операции и госпитализации на Украине запрещены с понедельника из-за пандемии коронавируса - главный санитарный врачПоследние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201103/ukraina-1582843073.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, коронавирусы, украина, общество

На Украине запретили плановые операции и госпитализации

16:01 09.11.2020
 
© РИА НовостиАвтомобиль скорой помощи Украины
Автомобиль скорой помощи Украины - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости
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КИЕВ, 9 ноя – РИА Новости. Все плановые операции и госпитализации с понедельника запрещены на Украине в связи с ростом заболеваемости коронавирусом СOVID-19, заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
"Только что завершились два селекторных совещания – одно под руководством президента Украины, второе под руководством заместителя руководителя офиса президента с областными государственными администрациями. По результатам этих селекторных совещаний принято решение, что Украина переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни… С понедельника все плановые операции, плановые госпитализации запрещены в наших больницах", - сказал Ляшко. Трансляция велась на Youtube-канале кабмина.
Женщина голосует на одном из избирательных участков в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
3 ноября, 15:00Сказано в эфире
"Рассчитывать не на что". В Киеве заявили, что "близки к катастрофе"Глава Минздрава Украины заявил о "точке невозврата" из-за распространения коронавируса в стране. В эфире радио Sputnik политолог Александр Коньков рассказал, что, по его мнению, привело к подобному результату.
Он отметил, что больницы на Украине будут принимать исключительно пациентов, которым требуется неотложная помощь, и зараженных коронавирусом.
Ляшко также сообщил, что власти и дальше работают над увеличением количества мест в больницах для инфицированных коронавирусом. "Сегодня нам поставлена задача увеличить срочно вместо 50 тысяч коек, которые у нас были до этого готовы принимать больных с коронавирусом, до 80 тысяч коек", - сказал он, добавив, что 80% из этих коек (60 тысяч) будут обеспечены подачей кислорода.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 469 018 человек, выздоровели 209 143 заболевших, летальных случаев – 8565.РИА Новости - Все плановые операции и госпитализации на Украине запрещены с понедельника из-за пандемии коронавируса - главный санитарный врач
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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