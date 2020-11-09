https://ria.ru/20201109/gospitalizatsiya-1583770970.html

На Украине запретили плановые операции и госпитализации

На Украине запретили плановые операции и госпитализации

Все плановые операции и госпитализации с понедельника запрещены на Украине в связи с ростом заболеваемости коронавирусом СOVID-19, заявил главный санитарный... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T16:01

2020-11-09T16:01

2020-11-09T16:01

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

украина

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/149927/19/1499271975_0:35:1100:654_1400x0_80_0_0_b0148a5abb510f3ca08a0a69fe73e965.jpg

КИЕВ, 9 ноя – РИА Новости. Все плановые операции и госпитализации с понедельника запрещены на Украине в связи с ростом заболеваемости коронавирусом СOVID-19, заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко."Только что завершились два селекторных совещания – одно под руководством президента Украины, второе под руководством заместителя руководителя офиса президента с областными государственными администрациями. По результатам этих селекторных совещаний принято решение, что Украина переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни… С понедельника все плановые операции, плановые госпитализации запрещены в наших больницах", - сказал Ляшко. Трансляция велась на Youtube-канале кабмина.Он отметил, что больницы на Украине будут принимать исключительно пациентов, которым требуется неотложная помощь, и зараженных коронавирусом.Ляшко также сообщил, что власти и дальше работают над увеличением количества мест в больницах для инфицированных коронавирусом. "Сегодня нам поставлена задача увеличить срочно вместо 50 тысяч коек, которые у нас были до этого готовы принимать больных с коронавирусом, до 80 тысяч коек", - сказал он, добавив, что 80% из этих коек (60 тысяч) будут обеспечены подачей кислорода.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 469 018 человек, выздоровели 209 143 заболевших, летальных случаев – 8565.РИА Новости - Все плановые операции и госпитализации на Украине запрещены с понедельника из-за пандемии коронавируса - главный санитарный врачПоследние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201103/ukraina-1582843073.html

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, украина, общество