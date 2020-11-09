https://ria.ru/20201109/germaniya-1583706064.html

В МИД рассказали о ситуации с Договором с Германией о добрососедстве

В МИД рассказали о ситуации с Договором с Германией о добрососедстве

Германия выполняет не все положения Договора о добрососедстве, партнёрстве и сотрудничестве, подписанного Берлином и Москвой 30 лет назад, преследуя тем самым... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T11:13

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германия

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Германия выполняет не все положения Договора о добрососедстве, партнёрстве и сотрудничестве, подписанного Берлином и Москвой 30 лет назад, преследуя тем самым свои геополитические цели, направленные на сдерживание РФ, заявили в МИД РФ."Спустя 30 лет можно констатировать, что "Большой" договор сыграл важную роль в выстраивании отношений стратегического партнерства России с ФРГ, а также в процессе сближения между россиянами и немцами после окончания "холодной войны" в Европе", - отметили в МИД РФ."Вместе с тем сегодня не все его положения чётко выполняются германской стороной из-за геополитических предпочтений официального Берлина, взявшего курс на сдерживание России", - указали в российском внешнеполитическом ведомстве. Примеров тому, отметили в министерстве, немало – это отказ от отношений стратегического партнерства с Россией, проведения регулярных межгосударственных консультаций, замораживание других ключевых механизмов политического диалога и согласования позиций.В МИД РФ убеждены, что "в непростых для российско-германского диалога нынешних реалиях Договор о добрососедстве, партнёрстве и сотрудничестве сохраняет свою актуальность и будет и впредь служить ориентиром для продвижения позитивной повестки дня в отношениях между нашими странами и народами". "Призываем партнеров руководствоваться таким же конструктивным подходом", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20201026/moratoriy-1581617244.html

https://ria.ru/20201017/germaniya-1580257566.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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