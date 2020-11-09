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https://ria.ru/20201109/germaniya-1583706064.html
В МИД рассказали о ситуации с Договором с Германией о добрососедстве
В МИД рассказали о ситуации с Договором с Германией о добрососедстве
Германия выполняет не все положения Договора о добрососедстве, партнёрстве и сотрудничестве, подписанного Берлином и Москвой 30 лет назад, преследуя тем самым... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T11:13
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россия
германия
берлин (город)
в мире
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Германия выполняет не все положения Договора о добрососедстве, партнёрстве и сотрудничестве, подписанного Берлином и Москвой 30 лет назад, преследуя тем самым свои геополитические цели, направленные на сдерживание РФ, заявили в МИД РФ."Спустя 30 лет можно констатировать, что "Большой" договор сыграл важную роль в выстраивании отношений стратегического партнерства России с ФРГ, а также в процессе сближения между россиянами и немцами после окончания "холодной войны" в Европе", - отметили в МИД РФ."Вместе с тем сегодня не все его положения чётко выполняются германской стороной из-за геополитических предпочтений официального Берлина, взявшего курс на сдерживание России", - указали в российском внешнеполитическом ведомстве. Примеров тому, отметили в министерстве, немало – это отказ от отношений стратегического партнерства с Россией, проведения регулярных межгосударственных консультаций, замораживание других ключевых механизмов политического диалога и согласования позиций.В МИД РФ убеждены, что "в непростых для российско-германского диалога нынешних реалиях Договор о добрососедстве, партнёрстве и сотрудничестве сохраняет свою актуальность и будет и впредь служить ориентиром для продвижения позитивной повестки дня в отношениях между нашими странами и народами". "Призываем партнеров руководствоваться таким же конструктивным подходом", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20201026/moratoriy-1581617244.html
https://ria.ru/20201017/germaniya-1580257566.html
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россия, германия, берлин (город), в мире

В МИД рассказали о ситуации с Договором с Германией о добрососедстве

11:13 09.11.2020
 
© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© Фото : МИД России
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Германия выполняет не все положения Договора о добрососедстве, партнёрстве и сотрудничестве, подписанного Берлином и Москвой 30 лет назад, преследуя тем самым свои геополитические цели, направленные на сдерживание РФ, заявили в МИД РФ.
"Спустя 30 лет можно констатировать, что "Большой" договор сыграл важную роль в выстраивании отношений стратегического партнерства России с ФРГ, а также в процессе сближения между россиянами и немцами после окончания "холодной войны" в Европе", - отметили в МИД РФ.
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"Вместе с тем сегодня не все его положения чётко выполняются германской стороной из-за геополитических предпочтений официального Берлина, взявшего курс на сдерживание России", - указали в российском внешнеполитическом ведомстве. Примеров тому, отметили в министерстве, немало – это отказ от отношений стратегического партнерства с Россией, проведения регулярных межгосударственных консультаций, замораживание других ключевых механизмов политического диалога и согласования позиций.
В МИД РФ убеждены, что "в непростых для российско-германского диалога нынешних реалиях Договор о добрососедстве, партнёрстве и сотрудничестве сохраняет свою актуальность и будет и впредь служить ориентиром для продвижения позитивной повестки дня в отношениях между нашими странами и народами". "Призываем партнеров руководствоваться таким же конструктивным подходом", - заключили в ведомстве.
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